陈晓东为个唱特训被健美小姐「糟质」 首做主办方自嘲「入地狱」：计错数有啲失策

陈晓东（东东）今日接受新城访问，为6月19日举行的《NEON REFLECTION 30演唱会》及新歌《致我们消失的超能力》宣传。他为了今次演唱会努力做运动keep fit：「特别揾咗位曾参选『健美小姐』嘅女教练嚟『糟质』我，佢啲体能仲好过好多男仔，一星期练三至四堂，每次去健身都揾人帮我拍下过程，好似真人show咁！」但笑言操肌不是为了除衫。东东透露演唱会上会大展舞技：「会揾排舞师排舞，但唔会跳太多，最紧要有型。」

东东预售失策仍销情理想

问到东东演唱会门票预售销情，首次担任演唱会主办方的他表示不错，又找了六个不同平台为演唱会进行门票预售：「我曾经应承过歌迷，如果可以自己话事，会畀佢哋优先。」初尝做主办方他笑说：「我不入地狱，谁入地狱？不过，计错数都有啲失策，因为6月开唱，3月已登广告牌，应该再推迟一个月。」

陈晓东女儿上台需「申请Visa」

相隔7年再在香港举行演唱会，他已准备好大概的歌单，但自己比较贪心，还想在歌单上加插更多，笑言导演组给自己搞到头都大晒：「今次当香港系特别场，亦会有新歌，而新歌亦有霓虹元素，将整个舞台比之前再升级。」问到会否叫女儿上台一起演出？他笑言：「到时如果有就当惊喜。（太太批准？）申请吓个Visa。」东东暂时会留在香港生活配合连串宣传攻势。