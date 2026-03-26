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AK回应 MIRO见面会票价高条款「加辣」：公司希望流程顺畅 「剧帝」谢君豪相隔多年再演喜剧

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-26 HKT
发布时间：15:45 2026-03-26 HKT

谢君豪、江𤒹生（Anson Kong，AK@MIRROR）、葛民辉、韦罗莎、鲁文杰与蔡晓童到西九龙出席舞台剧《Magic Hour 魔幻时刻》记者会，活动上一众演员分享角色，爱讲话的葛民辉更不禁爆粗。

谢君豪恨与AK合作

「剧帝」谢君豪与AK首次合作，2人同样角色有多重身份、互相合作有不少对手戏，谢君豪笑言有动作及爆破场面，但难不到他，会排戏及拉筋做准备，若练成6块腹肌会与AK一起让大家欣赏。谈到谢君豪与吕爵安演《光明大押》时，获对方推荐与AK合作，谢君豪笑言是自己想与AK合作，因睇过他在《失乐园》中的演出，觉得他做得很好，在舞台上似会发光。谢君豪期待与大家排戏，因近年少演喜剧，希望今次与大家过戏瘾。

AK：问啲大哥先

AK表示面对阵容有点压力，当中谢君豪与葛民辉更是首次合作，会放松心情去演出。不过正忙拍电影的他，4月亦有音乐演出，月底更会出新歌，AK指完成拍摄后会即时投入排练，笑言时间好似乳沟挤一挤就有，亦感恩上半年的工作安排满满。至于MIRO见面会方面被指票价过高，参加条款更「加辣」令粉丝不满，AK指虽然自己不是参与近日的场次，但也有留意到粉丝的留言，「相信公司希望流程可以顺畅，包括场地上的安全。（甚至禁止拍片会否太辣？）这方面我没睇太细，当然希望活动可以满足粉丝，不如大家问些大哥先！队长最近太忙不要问他，可以问其他细的，哈哈！」

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