林志玲寄语趁后生打好基础︰要经济独立 黄晓明推拍电影再战博士班

林志玲、黄晓明今早现身马拉松活动。「台湾第一名模」林志玲表示在湾仔海滨跑步时，勾起不少做新人模特儿的回忆，指当年在会展出席时装周，又说做了妈妈后，心态、生活上都有不少转变，经常分享与孩子的日常生活，提醒妈妈们不要忘记保养，自言做家务时也会争取时间敷面膜。

林志玲热爱跳弹床

问她有无坚持长期运动？她表示喜欢游水、跑步和跳弹床，可训练肺活量，又会透过瑜珈冥想静心，并寄语年轻女孩要独立思考、经济独立，趁年轻打好基础，有家庭观和世界观说找到自信，人生美好：她感恩自己在华语电影黄金期，拍摄了吴宇森的《赤壁》而见识了业界顶尖团队，也令观众认识她，「我要不断进步，不能辜负他们。」黄晓明指跑马拉松就像人生一样，有些人跑不动都要跑，有些人跑到一半想休息再跑，不一定要跑到最后才是赢家；他形容现阶段是人生中最放松的时候，「自己舒服和开心，就是人生赢家。」问他可有运动拍档？他透露有时会约黄子韬、王鹤棣一起，笑有健身的黄子韬肥胖了，要友把劲减重。

黄晓明再战博士班

黄晓明去年报考博士班，最后未被录取，他笑言不感可惜，称今年再战，笑指希望成为家中第一个博士。他透露今年没有接戏，皆因还未遇到喜欢的角色和剧本，「20几岁时不会这样，总觉得要找些事去做，现在不会了，不同年纪，心态上都会不同。」