吕良伟被周润发追问系咪食咗防腐剂 新戏追女仔晒全英语对白去康城参展

吕良伟、黄晓明、蔡卓妍、邓萃雯、林志玲等今早出席马拉松活动，于台上畅谈运动的好处。吕良伟脱去外套，晒麒麟臂，受访时与在场传媒分享养生心得。

卢海鹏健康不再坐轮椅

吕良伟指自己70岁仍热爱工作，寄语年轻人不要躺平。他透露刚拍完一部荷里活电影，是首次拍摄西片，且是全英语对答，「套戏在香港拍，是一部疯狂喜剧，是我未演过的角色。我演一名中年花花公子，周围追女仔，追求两位90后的外国女孩，太太无监场啦！未知套戏几时上，导演安排去康城参展，我到时都可能会去康城。」吕良伟被称为「冻龄男神」，他表示︰「称呼是大家给予的。」笑指周润发也问他是否吃了防腐剂 ，他倒是十分欣赏发哥保养之遁，又有耐性陪伴卢海鹏、郑则仕跑步强身健体，「令他们身体变好，卢海鹏不用再坐轮椅。」