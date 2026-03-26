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蔡卓妍指男友运动太劲大家各有各跑步：佢另一层次 待声音痊愈再计划开演唱会

影视圈
更新时间：13:15 2026-03-26 HKT
发布时间：13:15 2026-03-26 HKT

黄晓明、林志玲、蔡卓妍、黄宗泽、邓萃雯、吕良伟等今早（26日）出席一个马拉松活动，众星在台上分享对运动的看法，当司仪提到邓萃雯18岁入行，打拼了40年，黄宗泽即笑问司仪「会不会聊天」，司仪随即改口指邓萃雯18岁入行，今日是她出道第一年，场面好笑，不过邓萃雯未有介意，笑谓香港女生不害怕（曝露年龄）。70岁的吕良伟则自认全场年纪最大，又即场示范「吕式马步」，教大家正确姿势，身穿短裙的林志玲也有跟著做，但蹲下时不时用手掩著短裙，表情尴尬。蔡卓妍坦言不习惯早做运动，因零晨5点就要做准备，前一晚睡得辗转反侧，但精神尚不错，讲到她经常运动，跑步应难不到她？她笑言勤力和有没有难度是两回事，自嘲没有大志，今次是志在参与，不是为攞冠军。

蔡卓妍自嘲跑太慢

热衷打网球的蔡卓妍透露早前与关智斌打网球，大赞他有天份，学了不久就打得很好，自己学了一段时间都只是险胜，但她不是想做运动员，好玩就得，谈到男友林俊贤也对运动很在行，她笑指男友太劲太犀利，是另一层次，问到可想追到男友的层次？她笑说：「不用，我太慢，他除了工作都在锻炼，不要耽误他的时间，我们各有各跑，见到就见，总会见到。」TWINS早前落区派奶茶，因粉丝太热情险惹混乱，蔡卓妍更揽实惊青钟欣潼，蔡卓妍表示没有混乱，当日粉丝都闻风而至，「都是我们的粉丝，想张大合照影得靓一点，才叫大家不要拥挤。」

蔡卓妍落力向亲友推介《再见UFO》

另外，「25+ 英皇群星演唱会」将于5月举行两场，有指粉丝买了门票后，才知道演出歌手未必两场都出席，尤如抽盲盒，有粉丝担心未能看到喜欢的偶像，蔡卓妍对此表示自己是small potato，这些事要问公司，她不能代表公司回应，指霍汶希也在场可问她，但霍汶希随后表示不接受访问。问蔡卓妍可怕粉丝不开心？她说：「我只能讲我的粉丝很开心。（事前有告诉他们TWINS是演出哪一场？）不是，总之我的粉丝不会不开心，其他粉丝就不归我管。TWINS在今次演唱会会有特别crossover，会有一些以前好少试的内容。（几时开side track演唱会？）想了很耐，但我把声仲未好，等好些时再计划。」此外，蔡卓妍主演的电影《再见UFO》票房告急？她表示已很落力向亲友推介，称自己在南区长大，也有亲戚住在华富邨，他们有计划搞社区包场，又说男友还未捧场，笑他等家庭包场一起看，相信他会喜欢。

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