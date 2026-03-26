余锦基沽九龙塘大宅劲赚近2亿 持货逾半世纪升值253倍
更新时间：12:00 2026-03-26 HKT
发布时间：12:00 2026-03-26 HKT
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商界名人香港足总名誉副会长余锦基趁楼市气氛炽热，近日以1.9亿元天价，成功出售其持有逾半世纪的九龙塘超级豪宅，转手大赚1.89亿元，物业升值高达253倍，惊人回报羡煞旁人。
余锦基大宅面积逾8千呎
据悉，余锦基的大屋位于传统富豪地段渭州道8号，面积达5,040方呎，建有一幢4层高的洋房，附设两个泊车位。大屋实用面积约8,227平方呎，采四房两厅间隔，空间感十足，尽显大宅气派。
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有指余锦基于1974年以75万元购入，多年来用作自住，至2005年完成重建。虽然早前曾以2.5亿元放盘，其后减价约6,000万元，最终以1.9亿元成交，但撇除重建费用，余锦基持货长达52年，帐面赚超过1.89亿元，投资眼光独到。
余锦基人缘甚广
余锦基是体育界猛人外，亦是商界翘楚，曾任多间上市公司主席，身家丰厚。余锦基热心公益，身兼多项公职，更曾获颁MBE勋章及太平绅士等荣誉。而且余锦基在圈中人缘甚广，去年庆祝80大寿，在酒店宴会厅筵开多席，谭咏麟、陈百祥等艺人到贺，可见人脉超强。
地段在传统名校区
余锦基持货多年的大宅位于渭州道，地段优越，不但毗邻多间本港传统名校，而且交通便利，步行至九龙塘地铁站及大型商场仅需10分钟。市场消息指，现时九龙塘区独立屋放盘叫价由4,900万元至3.2亿元不等，反映该区豪宅有价有市，深受富豪追捧。
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