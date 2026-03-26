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尹光想跟卢镇业组父子兵团合唱 认与「太子峰」撞样丨专访

影视圈
更新时间：07:00 2026-03-26 HKT
发布时间：07:00 2026-03-26 HKT

尹光将于5月19日在文化中心举行时代曲的演唱会，会有两个嘉宾，其中一位是红馆做过他嘉宾的虾头（杨诗敏），大家一齐搞笑。今次演出好特别，有广东小曲。问到可会邀请张家辉？尹光就大卖关子：「佢帮我拍过歌曲MV啫，啱啱睇晒佢嘅《绝命法官》，佢啲系影帝级演技。」 采访：方骞平

刚刚去完澳门做欧阳万成（Jimmy O.Yang）演出的表演嘉宾，同场嘉宾仲有王嘉尔及Tyson Yoshi。原来尹光跟Jimmy O.Yang好有缘：「Jimmy O.Yang全屋都系听我嘅歌长大，尤其佢爸爸好钟意我啲歌，最爱系《荷里活》及《十四座》。去年我喺美国开骚，佢哋两父子专程买飞嚟捧我场，当时大家仲未认识，赌场经理来通传，所以我喺台上多谢佢哋捧场，话完骚后同佢哋入后台影相，点知佢嘭嘭声走咗上台同我合照。去年佢喺红馆开骚送咗3张飞畀我，每场都唱我我首《十四座》，其中一场我都系座上客，之后入后台影相及合照。Jimmy O.Yang好好㗎。」

尹光打入年轻人市场感振奋

成功打入年轻人市场的光哥坦言以今次最开心：「因为今次卡士真系大，全世界人都认识佢哋。最值得一提澳门唱完歌后，一班20多岁女fans竟然等我合照及签名。」问到个唱会否请返对方做嘉宾？光哥自言不够胆开口，亦请不起他：「佢咁忙边得闲呀？佢肯我开心到不得了。」

卢镇业较尹光靓仔

提到与《夜王》中的「太子峰」的卢镇业（小野）撞样，他笑说：「佢都似我后生时个样，但佢比我靓仔，如果佢识唱歌，请佢做嘉宾，感觉好似两父子咁。」尹光大赞《夜王》好好睇，好睇在肯讲粗口，笑住讲粗口讲得好好听，尤其子华神、郑秀文及王丹妮做得非常好。
 

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