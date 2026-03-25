农夫红馆骚门票一小时扫清 宣布加场「进步一倍」陆永扬言表演「肾功能」

农夫（Fama）出道26年，继16年前首度登上红馆舞台后，今年5月8日再次回归，举办《全香港最好笑嘅演唱会》，门票今日正式公开发售，反应极度热烈，一小时内即全数爆满，农夫随即开心宣布加开5月9日一场，誓要以笑声席卷红馆。

C君感恩乐迷支持

对于门票火速售罄，C君（郑诗君）笑言今次演唱会的口号与主旨正是「今日唔知听日事，笑得一次得一次」，非常感恩乐迷的热情支持。16年前我哋只系开一场，今次可以加多一场，进步咗100%！一倍！希望到时大家人人场场时时刻刻都开开心心！」

陆永自嘲票价「抵睇」成关键

陆永（陆永权）则认为票价「抵睇」是今次加场的关键。他笑说：「我觉得最开心系观众，好多朋友都同我讲，好期待呀，咁平嘅！我估加场原因，系今次票价令大家好开心，价目相宜。」他更打趣道：「票价令大家开心，令我哋唔开心，系冇问题，呢个骚绝对系为大家而做嘅！」

C君吁「考古」入场

随著加场消息公布，C君透露要开始「练啲嘢」备战。他表示除了正密锣紧鼓构思能令大家开心的互动环节外，亦希望大家能以「考古、悼念」农夫的心态入场观赏，他更提到派台的新歌《欢迎玩谢我》，正是为演唱会度身订造的主题曲，「大家去听下啦，就知个骚其实中间我哋都会除咗玩，亦有啲『行嘢』嘅。」

农夫盼观众忘忧三小时

重提16年前首次红馆个唱，C君感触道：「啲人成日问，16年后再去红馆，今年系咪好大意义？其实有几多人记得我哋16年前去过红馆呢？我哋好想俾大家一晚快乐，可能你入到嚟唔觉得好笑，但至少你可能忘忧, 唔洗𠝹櫈三个钟。」

陆永妙语回应操肌

陆永扬言希望入场观众能突破平日睇演唱会的体验，被问到会否为演唱会操肌，陆永妙语回话：「本身有咪练多啲。我哋本身唔系呢科，冇理由开呢饭㗎？」C君则幽默补刀：「练紧㗎啦，练个肾，肾肌，呢样好呀，够健康。」陆永笑称自己届时会表演「肾功能」，「不会不停去厕所」，又卖关子表示无论练出甚么成果，定必在演唱会上呈现。

农夫预告嘉宾有惊喜

至于嘉宾阵容，农夫他强调今次演出嘉宾别具心思：「今次呢个骚，每个嘉宾你会feel到到场系有原因嘅，佢哋系part of表演者多过嘉宾。」

