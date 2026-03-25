Anson Lo自度吊带造型发挥「男人魅」 挑战Sexy舞步展绅士风范

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）继《Gimme Gimme》完美驾驭11套不同服装后，在最新个人单曲《Charisma》的MV中，以八变造型上阵，包括红玫瑰教主、型格神秘Look与性感吊带Look等，令神徒们目不暇给的同时，亦展现出「有自信的男人最有魅力」这个硬道理。Anson Lo亲解以「魅力」作新歌主题的原因：「《Charisma》是讲述大家在一段关系中你追我逐的感觉，还有一个深层意义就是，只要够自信，你便充满魅力，可以追逐自己想做的事、想见的人，甚至是奋力追寻自己的目标与梦想，所以自信相当重要！」

Anson Lo挑战中板曲风

擅长跳唱快歌的Anson Lo，今次改为挑战中板曲风，监制Edward Chan更加入了富民族色彩的乐器，令编曲充满层次，难怪AL极为喜欢这个新尝试。为了配合王乐仪填写的大胆歌词，走在潮流尖端的Anson Lo自度西装吊带造型，将「男人魅」发挥得淋漓尽致，并说：「为何我设计了这款造型呢？因为《Charisma》这首歌除了讲述求爱过程外，同时要表达出一位绅士如何有风度地追逐自己想要的爱情，如何自信又优雅地散发自身魅力去追求心仪对象，于是我便想到搭配西装吊带，这项性感得来又优雅的单品，尽情展现绅士魅力！」

教主性感魅力表露无遗

除了中板快歌曲风具新鲜感外，Anson Lo亦专诚为新歌《Charisma》挑战Sexy吊带舞，将教主的独有性感魅力表露无遗，达至人歌衫舞合一的完美境界，型到地裂！他说：「排舞师今次悉心设计了跟西装吊带相关的舞步，由于自己之前甚少要配合服装或道具跳舞，所以今次要不断穿梭在吊带之间，绝对是新挑战！」

卢瀚霆被高难度吊带舞考起

向来舞功了得的Anson Lo也自爆被高难度的Sexy吊带舞考起：「其中一段舞蹈要捉实8位舞蹈员的西装吊带转圈，再一次过放开，动作看似简单，但好需要默契，避免吊带互缠，又要流畅地跟吊带『合作』，例如将吊带过头而不弄垮发型，所以部份舞步要即场作出改动，幸而出来的效果相当满意，再辛苦也值得！」 想尽情体验教主的慑人魅力，各位「神徒BB」谨记到各大音乐平台收听Anson Lo新歌《Charisma》，以及Loop爆新歌MV隔空与教主共舞吧！

