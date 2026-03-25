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陈滢自嘲后悔接骚 零信心怕与蔡洁闹交 剖白年轻跟何猷亨拍拖感害怕

影视圈
更新时间：20:17 2026-03-25 HKT
发布时间：20:17 2026-03-25 HKT

陈滢与蔡洁将于下月25日在澳门举行《Pillow Talk》粉丝见面会，今日举行记者会，获一班圈中好友黎耀祥、黄宗泽、朱敏瀚、胡定欣拍片支持。朱敏瀚在片中大爆陈滢擅长唱Rap。陈滢在台上表示极度后悔接了这个骚，因为对演出Live零信心，加上担心跟蔡洁会有拗撬，但两人到现在也未试过拗撬，现在有点期待开骚。

蔡洁拒做舞后专注唱歌

陈滢透露已为《Pillow Talk》选好歌单，自己负责栋笃笑、跳舞和Rap歌，蔡洁则担任唱歌担当。她更爆料指蔡洁原本对Rap耍手拧头，后来唱唱下逐渐接受，但对跳舞则完全拒绝。在旁的蔡洁笑言读书时期曾上堂学跳舞，自知不是跳舞的材料，更忆起2013年参加华姐时跳过一段舞，连自己也吓亲，因此今次不敢再挑战，并指与陈滢各自展现擅长的一面，压力自然减少。

陈滢不会于台上讲情史

谈到两人在台上会否分享感情状况？蔡洁表示会分享人生重要的事情，唱歌跳舞之外，也有主题性。陈滢则谓不会于台上讲及情史，过去也经常提及过，反而在两小时的演出，观众会想睇她未睇过的演出。

陈滢剖白十年蜕变之路

提到陈滢早前接受访问剖白感情，她透露曾公开承认拍拖的对象只有何猷亨，但当时年纪小，感到很害怕。陈滢坦言自从某段关系开始，便踏入恐惧状态，现在长大了懂得处理，年轻时则会惊青怕事。她指这次演出正好切合主题，会分享这十年间的经历，如何由从前蜕变成现在的自己，又强调自己从来不玩交友程式，亦毋须公开招亲。对于早前有位男士陪她欣赏「BLACKPINK」演唱会，陈滢澄清对方是好朋友，届时也会来澳门看骚。

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