警是个大佬丨赖慰玲三角恋肉搏罗子溢 怕对阿Bob忍笑破功
更新时间：19:15 2026-03-25 HKT
发布时间：19:15 2026-03-25 HKT
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王敏奕与赖慰玲继《婚后事》后，新剧《警是个大佬》中已是第三次合作，默契十足。赖慰玲率先剧透，笑言监制好益她，透露自己饰演的角色将周旋于三角关系之中，除和Bob有情感交流外，与罗子溢有肉搏场面，她笑言担心面对阿Bob时会忍不到笑，影响拍摄。另外，监制更说会加少少「肉搏」戏给她和同张驰豪。
王敏奕盼与罗子溢擦出火花
谈到赖慰玲在剧集《非常检控观》出街后成为美腿担当，她笑言无独有偶新剧也经常穿短裙仔，赖慰玲笑言本身不算长腿，其实身边有更多长腿。又在剧中，王敏奕和罗子溢不算拍拖，但希望观众觉得她和子溢的对手戏有火花。
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