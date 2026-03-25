警是个大佬丨林盛斌首度担正男一谦称「二三线」 自爆成医生界「公敌」忙抄牌 保证：戴婚戒的绝不招惹

林盛斌（Bob）、罗子溢、王敏奕、赖慰玲、傅嘉莉、张驰豪等今日出席TVB新剧《警是个大佬》（暂名）开镜仪式。Bob首次担正演男一，剧情讲述饰演江湖大佬「天爷」的他遇上交通意外变成植物人，灵魂出窍附身在饰演警察的子溢身上，而子溢与Bob的女儿敏奕本为一对。

子溢笑言扮女人靓过太太

子溢和Bob坦言二人要磨合如何「神同步」演绎角色，问到Bob首次演男一，他谦称只是二、三，男一当然是子溢，自己多数做综艺以搞笑为主，好开心次有机会演戏，尤其自小看江湖片，感觉几「正」。子溢透露自己喜欢罗嘉良旧作《先生贵姓》，虽然好想扮女人，亦觉得会扮得靓，但今次剧情不需要，笑言只有自己扮女人会靓过老婆杨怡。他今次剧中更要骚肌，坦言要演出Bob角色的气场也有挑战。

Bob与王敏奕演父女冇难度

Bob笑言与王敏奕演父女并非无可能，更打趣道：「既然商天娥可以演郭晋安妈妈，我都可以演麦玲玲爸爸。」子溢同时要筹备另一部剧，他坦言两剧重叠也无妨，有工开就好，剧叠剧可说是奢侈，Bob也认同有得「叠」已感恩。

Bob变医生界「太太公敌」

另外，媒人Bob自爆成为医生界「太太公敌」，笑言一知道有医生或其他专业人士是单身就会「抄牌」，有戴婚戒的绝不招惹。他透露正在「处理中」的陈庭欣就快搞掂，也坦言有些老板级男士想他介绍优质女友。

