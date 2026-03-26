张坚庭豪宅外墙大维修变「地狱」 厕所渗水屎尿恶臭忧毒气攻心

资深电影人张坚庭与太太杨诺思（Cindy）育有两子一女，生活幸福美满。随著子女长大，大仔张高铭和二女张一诺先后成家立室，细仔张高翔大学毕业后，留在美国进修，张坚庭不时飞往海外探望子女，享受家庭乐。最近张坚庭的儿子从美国返港，却遇上一件极为苦恼的「不人道遭遇」，并在社交媒体上大吐苦水。

张坚庭豪宅不见天日

张坚庭近日在IG透露其租住的单位正进行大厦外墙维修工程，并形容自己「终于领教了大维修的不人道遭遇」。张坚庭表示不见天日：「首先噪音已经要学习接受，但原来真的会把窗户封死。」

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张坚庭形容目前最糟糕的情况，是单位内的卫生问题接踵而来：「我的客厕渗水，水还渗到客房地毡也湿晒，原来外场沙石堵塞了去水位，我发现地下渠道的沙石根本没有人清理，因为是地层，承受了所有往下的废料，工程公司似乎没有专人处理这必然发生的问题。」

张坚庭忧「沼气」攻陷全家

最让张坚庭崩溃是屋企充斥「屎尿味」：「最痛苦、最痛苦是工人姐姐的洗手间突然隆隆作响，未几屎尿味拥向全屋，最惨是门窗开不了，只可夺门而出露台，十分钟来了两次，儿子回港但以美国时间工作，就怕沼气闷死人。」

张坚庭担心儿子出事

张坚庭担心「超臭屎味是否就是致人死地的沼气？」更到要上网用AI找答案。为免发生意外，张坚庭坦言：「我现在不让工人姐姐睡觉，怕真系有事，真系几离谱，个仔又瞓到好似只猪咁样，唯有望住佢一路索吓有冇啲沼气入咗佢个房。」

张坚庭质疑维修目的

张坚庭前日（24日）再在IG发布一张照片，见到整栋大厦被棚架和蓝色围网完全覆盖，恍如一个巨型地盘。张坚庭发文质疑「强制验楼计划」：「楼宇维修法例究竟是有利业主还是有利工程界，抑或有利古惑仔？」张坚庭以「60岁后要全身检查」比喻，形容自己的忧虑。

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