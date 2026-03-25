Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Zendaya新片涉校园枪击案题材惹争议 出席巴黎首映礼 「老公」Tom Holland低调撑场

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-25 HKT
发布时间：16:15 2026-03-25 HKT

由《蜘蛛侠》女星Zendaya和「蝙蝠侠」罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）合演的黑色爱情喜剧《戏剧性婚礼》（The Drama）将于4月3日在美国上映，正当男女主角如火如荼地为新片造势时，一位科伦拜高中校园枪击案受害者的父亲却对影片作出严厉谴责。

《戏剧性婚礼》暗藏玄机

在这部由A24出品的黑色爱情喜剧中，Zendaya和罗拔扮演一对由一见钟情，发展到订婚的爱侣。但在举行婚礼前女主角揭露了自己的黑历史，令二人之间产生信任危机。在较早前释出的电影预告片中，Zendaya透露了她做过「最糟糕的事情」，令未婚夫和朋友都大为震惊。虽然官方预告片没有透露她做了甚么，但在早期试映后，真相已经浮出水面。 她在电影中透露，她十几岁时曾计划在高中进行枪击，但在最后一刻放弃了。

Zendaya被指态度过度轻松

一名在1999年科伦拜高中校园枪击案中痛失儿子的男子Tom Mauser，最近接受TMZ访问时就表示震惊。他坦言完全想不到一部被标榜为浪漫喜剧的电影竟会有这样的转折。Tom提到Zendaya最近作客Jimmy Kimmel的清谈节目，当二人讨论这个「重大转折」时，他觉得这位女星可能并没有认真对待此话题。据知当晚Jimmy提到此片「会给很多人的个人生活带来很多问题」，而Zendaya却是笑着回答说：「是啊，是啊，很有可能。绝对有可能。那些对话可能会朝着很多方向发展」，态度的确有点过度轻松。Tom坦言Zendaya的角色虽然并未将大屠杀付诸实行，但此角色的确有「让枪手人性化」之嫌，他亦认为不应该将这些具体的暴力话题用作娱乐。 而A24和Zendaya均未就此事作出回应。Zendaya与罗拔则刚出席了《戏》片的巴黎首映礼，Zendaya再被发现戴着传说中的金色婚戒现身。而其传闻中的新婚夫婿「蜘蛛仔」汤姆贺伦（Tom Holland）亦有低调出席首映，为Zendaya打气。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
财经资讯
30分钟前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
影视圈
7小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT
《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
10分钟前
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
8小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两个选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
5小时前