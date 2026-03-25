Zendaya新片涉校园枪击案题材惹争议 出席巴黎首映礼 「老公」Tom Holland低调撑场

由《蜘蛛侠》女星Zendaya和「蝙蝠侠」罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）合演的黑色爱情喜剧《戏剧性婚礼》（The Drama）将于4月3日在美国上映，正当男女主角如火如荼地为新片造势时，一位科伦拜高中校园枪击案受害者的父亲却对影片作出严厉谴责。

《戏剧性婚礼》暗藏玄机

在这部由A24出品的黑色爱情喜剧中，Zendaya和罗拔扮演一对由一见钟情，发展到订婚的爱侣。但在举行婚礼前女主角揭露了自己的黑历史，令二人之间产生信任危机。在较早前释出的电影预告片中，Zendaya透露了她做过「最糟糕的事情」，令未婚夫和朋友都大为震惊。虽然官方预告片没有透露她做了甚么，但在早期试映后，真相已经浮出水面。 她在电影中透露，她十几岁时曾计划在高中进行枪击，但在最后一刻放弃了。

Zendaya被指态度过度轻松

一名在1999年科伦拜高中校园枪击案中痛失儿子的男子Tom Mauser，最近接受TMZ访问时就表示震惊。他坦言完全想不到一部被标榜为浪漫喜剧的电影竟会有这样的转折。Tom提到Zendaya最近作客Jimmy Kimmel的清谈节目，当二人讨论这个「重大转折」时，他觉得这位女星可能并没有认真对待此话题。据知当晚Jimmy提到此片「会给很多人的个人生活带来很多问题」，而Zendaya却是笑着回答说：「是啊，是啊，很有可能。绝对有可能。那些对话可能会朝着很多方向发展」，态度的确有点过度轻松。Tom坦言Zendaya的角色虽然并未将大屠杀付诸实行，但此角色的确有「让枪手人性化」之嫌，他亦认为不应该将这些具体的暴力话题用作娱乐。 而A24和Zendaya均未就此事作出回应。Zendaya与罗拔则刚出席了《戏》片的巴黎首映礼，Zendaya再被发现戴着传说中的金色婚戒现身。而其传闻中的新婚夫婿「蜘蛛仔」汤姆贺伦（Tom Holland）亦有低调出席首映，为Zendaya打气。