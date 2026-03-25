34岁失婚李蕴惨遭街头性骚扰 曝光「咸湿大叔」真面目上网公审：惊你就唔好做
更新时间：14:00 2026-03-25 HKT
发布时间：14:00 2026-03-25 HKT
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34岁的前少女组合Cream成员李蕴（Renee），于2022年结束7年婚姻，却遭前夫数臭，闹出不少风波。近日李蕴在社交平台公开一条影片，怒斥遭到性骚扰，更公开对方样貌，引起网民关注。
李蕴出招反击
李蕴近日在IG的限时动态分享短片，见到片中有一位满脸白须的男士，年纪看起来不少，手持疑似拐杖之物，见到李蕴拍片后即转身离开。李蕴不满对方行为表示：「性骚扰我，之后走人，好惊咩，咁你就唔好做啦！」
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入行逾20年的李蕴早在2004年以12岁之龄出道，两年后年仅14岁的李蕴因拍摄杂志一辑湿身性感照，引起轩然大波。李蕴于2015年嫁金融才俊罗章冠，诞下一对仔女定居广州。
李蕴三年前突然复出
李蕴2023年突然宣布全面复出，去年爆出已离婚两年，未有透露原因，但有网民指李蕴前夫罗章冠曾在2022年称自己「被欺骗、被背叛、被伤害」，引发外界猜测李蕴疑似出轨。
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