魔音女团丨宋宛颖倪乐琳首展30秒女团舞表现不俗获排C位 倪嘉雯唱歌饮食控制受打击

8位《魔音女团》练习生宋宛颖、倪乐琳、倪嘉雯、俞可程、邓凯文、卢映彤、王汛文、邢慧敏，经过1日学习后，接受YS韩国偶像学院（香港）首席导师Lenna T.以及助教文佐匡的两小时舞蹈训练后，首次展示30秒女团舞步的特训成果。有女团舞经验的倪乐琳、自小学舞的宋宛颖及倪嘉雯获安排前排C位，表现不俗。

宋宛颖倪乐琳重拾港姐热血感觉

倪乐琳、宋宛颖与倪嘉雯受访，倪乐琳指跳舞并不是特别有信心，因也有自己不擅长的舞步，宋宛颖也指跳舞是大挑战，特别是要做足表情管理，二人笑言有选港姐时的热血感觉，又指来自YS韩国及香港的老师不算太严格，但教导舞步时亦相当细节，令她们掌握得很快。倪嘉雯指练习生们都有跟上舞步，昨日节目已开始录影及特训，其中2小时食饭时间，她也用于练习舞步，虽然是不是港姐出身，但擅长中国舞的她对表现感满意。不过唱歌训练方面大受打击，形容是自信心受挫，宋宛颖自认唱歌合格，但经过训练深入研究，很多发音轻重及感情的细节，不过导师有指导小技巧，令她们在台上「看起来」更有专业感。

倪乐琳被陈奂仁点出没安全感

倪乐琳亦在唱歌方面大受打击，她指：「陈奂仁老师说我没安全感，是心理病，我们上了一堂课，他叫我相信他，可能小时候不断被否定，习惯放弃自己想和气生财，不过他已将我转介给陈洁灵老师了。」问和气生财不争C位？她笑言当然想C位，但她想法和宋宛颖一样，应由表现最优秀的人担纲上阵。而倪嘉雯除了唱歌外，饮食控制也令她受打击：「自小都不用减肥，所以食是我精神支柱！」至于倪乐琳指宋宛颖擅长身材管理，昨日起已自备鸡胸和鱼，不似她们仍大啖炸子鸡，笑言也是最后一顿美食。