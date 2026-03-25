魔音女团丨俞可程以首名热度入选压力爆煲靠补课追进度 邓凯文跳舞甩辘不足24小时失尽自信

8位《魔音女团》练习生宋宛颖、倪乐琳、倪嘉雯、俞可程、邓凯文、卢映彤、王汛文、邢慧敏昨天接受舞蹈特训，以首名成绩入围的俞可程经过训练后已跟上舞步，同是《东张西望》主持的邓凯文则最甩辘，换位到前排后，第二拍开始已落后。

俞可程积极修身目标3周减10公斤

「东张女神」俞可程与邓凯文受访，问到以首名热度入选的俞可程首次挑战舞步后可有压力？她指压力很大，跳舞方面是她最担心的事，特别是记舞步的部分，感受到练习生之间的程度不同，来自《声秀》的练习生最具潜力。问到如何追上进度？她指除了打醒精神学习外，也会向节目外的老师补课，她坦言唱歌与跳舞都不算叻，而俞可程亦积极投入修身，前日起已自己准备便当补充体力，她指YS的导师除了指导舞步外，亦分享了减肥餐单，16员中没有人不用减肥，为免体力受影响要积极吸收蛋白质，她指这次减肥目标是3周内减10公斤，之前参选港姐的纪录是2周减了5公斤，今次要更努力实行，笑言指导唱歌的陈奂仁，也会陪她们一齐减。邓凯文则指导师们准备了BLACKPINK的相片，要她们影相后在旁边比较，便知道身材有多大落差，又形容导师指导是「地狱级」比港姐更认真。

邓凯文靠拜神求平安

谈到跳舞时第二拍便落后，邓凯文指不足24小时已失尽自信，有别前一天的开心和高昂的心情，她指跳舞是非常困难的事，2小时的训练对她而言很不足够，预告16位练习生最终只留6人，淘汰方式非常地狱，问如何力挽狂澜？她笑言只能拜神求平安，坦言要10倍努力才跟得上，问到很快在《东张西望》再见到她？邓凯文指当年参选港姐，她那一届没才艺表演，自嘲因此没继承到港姐的才艺技能。