Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢霆锋旧爱滑雪失控出意外伤及尾龙骨 老公全程纪录出事一刻 公开伤势大髀呈瘀黑状态

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-25 HKT
发布时间：13:00 2026-03-25 HKT

54岁的赵学而，近日跟建筑师老公苏国基，一起到外国滑雪，享受二人世界。赵学而在IG分享这段浪漫又痛苦的旅程，从影片所见，她身穿型格的豹纹滑雪褛，在雪地滑行，技术相当不俗，但原来只要老公行近拍片，她就会感到不自在，更在雪地上跌倒伤及「尾龙骨」，之后她展示伤势，只见大髀瘀黑了一大片，赵学而感叹：「玩完就要还」。

赵学而展示滑雪意外伤势

从赵学而分享的影片所见，她正在用滑雪板滑行，姿势优美，顺著滑雪坡以S形滑下，有板有眼。但原来赵学而滑雪时有一个「死穴」，就是当老公拿著自拍棍，上前帮他拍摄滑雪英姿时，赵学而就会失控，只要镜头一对准她，便会立即分心，失去平衡，而且屡试不爽。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世

赵学而滑雪跌伤尾龙骨

影片中，赵学而真的重重摔了一跤，而且是伤到「尾龙骨」，之后赵学而在酒店内拉起裤管，大腿外侧瘀黑了一大片，看起来相当吓人，可想而知当时的撞击力有多猛烈。之后赵学而配文「有排还」，并附上一个哭笑不得的表情符号，看来这次的伤势需要一段时间才能完全康复。

赵学而曾跟谢霆锋姊弟恋

赵学而于1988年曾参加《新秀歌唱比赛》，可惜于半准决赛被淘汰。其后赵学而加入TVB艺员训练班，曾主持《娱乐新闻眼》、《都市闲情》等节目，为观众所熟悉。直到1994年，她才以歌手身分出道，凭借《每隔两秒》、《越怕越爱》、《寻开心》等代表作，在乐坛占一席位。至于感情方面，她曾与谢霆锋发展「姊弟恋」，分手后至2011年与建筑师苏国基结婚，过著幸福美满婚姻。

相关阅读：54岁《皆大欢喜》女星双膝肿胀影响做一事 脚部弯曲难拍埋惹健康隐忧

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
21小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
21小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
23小时前
02:06
伊朗局势｜传美国拟停火一个月、穆杰塔巴允谈判 15点协议包括撤核换撤制裁 
即时国际
6小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
5小时前
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
影视圈
4小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
19小时前
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
影视圈
22小时前