谢霆锋旧爱「挞生鱼」尾龙骨重创 公开伤势一位置大片瘀黑惊心动魄 老公记录全过程

54岁的赵学而，近日跟建筑师老公苏国基，一起到外国滑雪，享受二人世界。赵学而在IG分享这段浪漫又痛苦的旅程，从影片所见，她身穿型格的豹纹滑雪褛，在雪地滑行，技术相当不俗，但原来只要老公行近拍片，她就会感到不自在，更在雪地上跌倒伤及「尾龙骨」，之后她展示伤势，只见大髀瘀黑了一大片，赵学而感叹：「玩完就要还」。

赵学而展示滑雪意外伤势

从赵学而分享的影片所见，她正在用滑雪板滑行，姿势优美，顺著滑雪坡以S形滑下，有板有眼。但原来赵学而滑雪时有一个「死穴」，就是当老公拿著自拍棍，上前帮他拍摄滑雪英姿时，赵学而就会失控，只要镜头一对准她，便会立即分心，失去平衡，而且屡试不爽。

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赵学而滑雪跌伤尾龙骨

影片中，赵学而真的重重摔了一跤，而且是伤到「尾龙骨」，之后赵学而在酒店内拉起裤管，大腿外侧瘀黑了一大片，看起来相当吓人，可想而知当时的撞击力有多猛烈。之后赵学而配文「有排还」，并附上一个哭笑不得的表情符号，看来这次的伤势需要一段时间才能完全康复。

赵学而曾跟谢霆锋姊弟恋

赵学而于1988年曾参加《新秀歌唱比赛》，可惜于半准决赛被淘汰。其后赵学而加入TVB艺员训练班，曾主持《娱乐新闻眼》、《都市闲情》等节目，为观众所熟悉。直到1994年，她才以歌手身分出道，凭借《每隔两秒》、《越怕越爱》、《寻开心》等代表作，在乐坛占一席位。至于感情方面，她曾与谢霆锋发展「姊弟恋」，分手后至2011年与建筑师苏国基结婚，过著幸福美满婚姻。

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