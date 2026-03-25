74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民

近日，资深电影人文隽邀请好友施南生接受其网上节目访问，更在片中公开施南生半山豪宅。施南生透露，本来没有打算搬家，却因原居的地方要重建，因此搬到这间在麦当劳道附近的新居。从影片所见，其新居室内设计融合现代简约与中式古典元素，布置优雅且充满艺术气息。客饭厅以米白色为主调，搭配浅色木地板，感觉相当宽敞明亮。客厅摆放了深灰色系的木框扶手椅，设计感与舒适感兼备；饭厅则极具气派，设有一张大型中式圆形木餐桌，配以高背雕花餐椅。墙上的一幅大型抽象画作及屋内随处可见的绿色植物，为这个低调奢华的空间增添了浓厚的艺术感与生气，处处彰显屋主独到的品味。

施南生与徐克离婚后仍是朋友

74岁的施南生与前夫、著名导演徐克曾被封影坛金童玉女，他们于2014年对外公布已离婚多时，令不少人感惋惜。虽然当时一度传出徐克疑与细30年的助手发展婚外情，因而导致离婚，2023年更传徐克成为人父，但他从未承认做爸爸的消息。

虽然施南生与徐克夫妻缘尽，但仍然是好朋友。施南生接受文隽访问，亦不介意谈及前夫。她分享与徐克的相识渊源及多年来的合作点滴，两人从电视台战友到电影圈黄金拍档，再到夫妻，关系密不可分。施南生在访谈中回忆第一次见到徐克时，印象是「好似一个越南难民」。

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施南生初见徐克印象「好瘦」

施南生透露，她与徐克的相遇，全因一位共同好友张培薇。当年，张培薇在纽约结识了徐克，并在一封给施南生的信中，形容徐克是个「乜都识」的奇人，既会写作、跳舞，又会演戏。后来，徐克返港发展，在一次饭局中，施南生终于见到了这位传说中的「奇人」。她笑言，当时对徐克的第一印象并不特别，只觉得他好瘦，她形容当时徐克的外形：「好似越南难民咁。」

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施南生认定徐克是「天才」

两人的合作始于电视台时期。施南生忆述，当年佳艺电视倒闭，她与徐克等一批电视精英转投丽的电视（亚视前身）。她很快便见识到徐克的才华与拼劲，形容他非常聪明和好勤力。

施南生坦言，徐克早期的电影作品如《蝶变》和《地狱无门》票房并不理想，但她始终相信对方的才华。直至第三部电影《第一类危险》，施南生正式加入担任监制，从此开启了两人长达数十年的黄金拍档生涯，共同创立「电影工作室」，打造出无数经典电影，不仅定义了香港电影的辉煌时代，也成就了一段影坛佳话。