TVB新闻主播周可茵直认开工未瞓醒 亲回做医美嫌疑 早前因后台「激辩」片段掀热话

无线新闻台女主播周可茵向来以甜美外貌深受观众喜爱。然而，她早前一次在《香港早晨》出镜的妆容，却意外成为讨论焦点，但她幽默大方的回应，反获网民激赞，展现出超高EQ。

周可茵回应妆容太重手

事源于网红刘海琦（Heidi）在Threads上，分享了周可茵报新闻的截图，并温馨提醒：「想提提佢个鼻影要轻手返啲。」面对妆容被公开批评，周可茵非但没有介意，反而幽默回应：「我见到啦，多谢提醒，都真系未瞓醒」，高EQ的反应获得网民一致赞赏。其后更有网民质疑她曾做「医美」，她亦坦率以「化妆咋」否认，态度从容。

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周可茵后台「激辩」成焦点

周可茵身为TVB主播，出镜不时引起讨论，早前周可茵连在后台的举动都掀起热话。早前无线《新闻报道》直播期间，就有网民发现主播郑禧年身后玻璃房内的周可茵，与同事交谈时表情、动作夸张，状甚激动，引来网民猜测她是否在「嗌交」。事件发酵后，周可茵亲自向facebook的「新闻人事全面睇」专页管理员澄清，当时只是在聆听同事说话。

周可茵于新闻界打滚多年

周可茵毕业于香港树仁大学新闻与传播学系，拥有丰富的传媒经验。她于2017年加入NowTV新闻台，其后曾短暂效力亚洲电视，并于2018年加入无线新闻至今。无论是面对工作上的小插曲，还是外界的评论，周可茵似乎总能以自己的方式化解，展现出专业以外的亲和力。

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