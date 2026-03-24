《超人》性感秘书Valerie Perrine离世享年82岁 晚年患柏金逊症众筹医药费变治丧费

于初代超级英雄电影《超人》中饰演秘书的「性感女神」美国女星Valerie Perrine日前离世，享年82岁。其好友兼纪录片《Valerie》导演Stacey Souther昨日公布死讯，但未有透露死因，她指Valerie在比华利山家中与世长辞。

Valerie从未抱怨活出圆满人生

Valerie于2015年诊断出患有柏金逊症，Stacey之前于众筹网为她筹集医药费，如今变成丧礼费，目前已筹得逾35,000美元（约27.4万港元）。友人形容Valerie一直勇敢面对疾病，从来没有抱怨，她真正将生命活到圆满和完美，世界失去她好像失去了一点美丽。

Valerie两度参演《超人》系列

Valerie于1978年及1980凭在《超人》系列中饰演大反派Lex Luthor的性感秘书Eve Teschmacher走红，Lex由去年离世的美国男星真赫曼（Gene Hackman）扮演，二人有不少对手戏。

Valerie曾获奥斯卡提名及康城影后殊荣

1975年，Valerie已凭《连尼传》获奥斯卡影后提名，更于康城影展勇夺影后。她演出1973年电视电影《Steambath》时，更大胆半裸演出，成为首位在电视上露乳的演员。她亦曾演出《横冲直撞夺锦标》、《电骑士》等70及80年代电影，2016年的电影《Silver Skies》成为其遗作。去年，她受访指自己没想过演戏，做演员前她在赌城拉斯维加斯做表演女郎，但在一次派对中，被有一名经理人睇中，让她演导演佐治莱希路（Geroge Roy Hill）的恐怖片《屠场五号》，因此她成为了演员。

新版《超人》导演发文悼念

新版《超人》导演James Gunn亦于社交网留言悼念：「愿初代『Eve Teschmacher』Valerie Perrine安息。」