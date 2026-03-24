麦沛东岑珈其为养家求赚钱 舞台剧《三一万能合》加场至15场 

由麦沛东、凌文龙、岑珈其、何洛瑶等主演，朱栢谦与张志敏执导的舞台剧《三一万能合》宣布加开5场，由10场增至15场，一众台前幕后齐齐宣布好消息。岑珈其对加场感开心，因辛苦排练的演出可以有更多人睇到，希望可以再加笑言还有档期。凌文龙指销情理想，知道现在很多舞台剧演出，感激得到大家支持。麦沛东笑言与珈其同样有家室，希望多几场多赚钱，笑言不加场加价也可以；何洛瑶则笑言加到55场都有档期。

何洛瑶分饰三角投入度疯癫

凌文龙与麦沛东指知道很多观众仍在观望，因以为是纯搞笑，但事实上有笑又有泪，睇一场更不足以发现所有彩蛋。而何洛瑶将分演三角，被拍档形容投入度非常疯癫，一下子便跳入角色中，要心理辅导才走得出来。又笑指何洛瑶与珈其粉丝多，应呼吁包场。

岑珈其自认忍笑能力差

谈到今次演出，珈其自认忍笑能力差，笑言怕届时正式演出也忍不住在台上爆笑，何洛瑶自认笑场排第二，投诉面对麦沛东时完全控制不住，形容他是天然搞笑。问麦沛东负责捣乱？他称大家都有份，但何洛瑶也有不同演出，也有被她感动到，透露搞笑与感人各占一半。麦沛东又指首次与珈其合作，觉得他将情感挖得很深、非常投入，也想向他学习。凌文龙指珈其平常爱讲话，但今次角色的对白量也令他投降，珈其笑言仍未背熟对白，又指拍栋们著他不用记熟，届时现场发挥也可以。

