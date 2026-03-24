Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦沛东岑珈其为养家求赚钱 舞台剧《三一万能合》加场至15场 

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-24 HKT
发布时间：18:15 2026-03-24 HKT

由麦沛东、凌文龙、岑珈其、何洛瑶等主演，朱栢谦与张志敏执导的舞台剧《三一万能合》宣布加开5场，由10场增至15场，一众台前幕后齐齐宣布好消息。岑珈其对加场感开心，因辛苦排练的演出可以有更多人睇到，希望可以再加笑言还有档期。凌文龙指销情理想，知道现在很多舞台剧演出，感激得到大家支持。麦沛东笑言与珈其同样有家室，希望多几场多赚钱，笑言不加场加价也可以；何洛瑶则笑言加到55场都有档期。

何洛瑶分饰三角投入度疯癫

凌文龙与麦沛东指知道很多观众仍在观望，因以为是纯搞笑，但事实上有笑又有泪，睇一场更不足以发现所有彩蛋。而何洛瑶将分演三角，被拍档形容投入度非常疯癫，一下子便跳入角色中，要心理辅导才走得出来。又笑指何洛瑶与珈其粉丝多，应呼吁包场。

岑珈其自认忍笑能力差

谈到今次演出，珈其自认忍笑能力差，笑言怕届时正式演出也忍不住在台上爆笑，何洛瑶自认笑场排第二，投诉面对麦沛东时完全控制不住，形容他是天然搞笑。问麦沛东负责捣乱？他称大家都有份，但何洛瑶也有不同演出，也有被她感动到，透露搞笑与感人各占一半。麦沛东又指首次与珈其合作，觉得他将情感挖得很深、非常投入，也想向他学习。凌文龙指珈其平常爱讲话，但今次角色的对白量也令他投降，珈其笑言仍未背熟对白，又指拍栋们著他不用记熟，届时现场发挥也可以。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
3小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
5小时前
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱宏福苑女证人忆述逃生经过四度落泪 冀能将真相呈现︱持续更新
社会
7小时前
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
8小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
10小时前
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
42岁前港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言
影视圈
8小时前
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
男子大便太用力竟猝死在马桶上 揭4大夺命先兆 推介7大软便通便食物
保健养生
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
港人花逾400万建澳洲新屋 融入日系美学 特设「落尘区」让当地人除鞋
家居装修
13小时前