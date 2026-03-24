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草蜢红馆骚设$780宠粉区 预告惊喜互动媲美贵飞位 温提观众入场前先拉筋玩人浪

影视圈
更新时间：16:45 2026-03-24 HKT
发布时间：16:45 2026-03-24 HKT

「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱会2026」将于下月在红馆开锣，由于反应热烈，早前宣布加开4月26日场次。宣传攻势持续升温，铜锣湾、尖沙咀、旺角等十个LED幕墙播放MV及广告，吸引Fans打卡，海报巴士亦走遍全港，为草蜢成军40周年演唱会造势。

草蜢红馆个唱$780票区专属互动 

开骚在即，草蜢在闭关彩排前开直播与Fans倾足两小时，首度曝光多款演唱会周边产品。他们更透露因今次舞台设计特别，$780票区将成为「宠粉区」，设有惊喜互动环节，体验媲美贵价门票位置。

三子盛装出席红馆骚记招。
三子盛装出席红馆骚记招。
观众期待三人台上演出。
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「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱会2026」将于下月在红馆开锣。
「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱会2026」将于下月在红馆开锣。

草蜢个唱周边产品掀抢购潮

今次演唱会周边产品包括红色围巾、T恤、多款文件夹、彩色挂饰和水晶球等，充满喜庆感，现场更设有夹公仔机和扭蛋机。蔡一智表示团队推出白色Tee，草蜢三子则穿上专属大红心图案的黑色Tee作呼应，岂料两款Tee曝光后即引起留言区骚动，Fans纷纷要求购买黑色款，连杰少也帮忙发声，蔡一智随即表示会与团队商量加印。至于「吉祥物」水晶球，蔡一智坦言制作繁复且成本高昂，将限量发售。

草蜢预告全场玩人浪瀑布

草蜢透露除了$780票区有Fans专属互动外，亦会延续「草蜢传统」，与全场观众一起玩人浪，甚至由上至下玩「瀑布」，他们笑言观众入场前记得先拉筋做热身。

草蜢个唱每场歌单如拆盲盒

Fans在直播留言区热烈点唱，当中不少是慢歌及side track，杰仔笑言有些歌连歌词都几乎忘记。他更爆料：「因为太多歌想唱，原本想加开日场一小时当作热身，唱一啲演唱会上唔唱嘅歌，但技术上有啲难办，林珊珊拒绝咗。」他们透露每场都会有惊喜歌单，让Fans如拆盲盒般充满期待。

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