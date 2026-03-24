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林志玲现身台大医院留足3小时 经理人亲回应解画

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-24 HKT
发布时间：16:15 2026-03-24 HKT

现年51岁的「台湾第一名模」林志玲与日本放浪兄弟成员AKIRA（黑泽良平）结婚7年，育有一名4岁宝贝儿子。婚后定居日本多年的她，日前难得返台出席慈善特卖会，没想到活动结束后，她竟被捕获悄悄现身台大医院，更留足3小时，引发外界关心是否身体亮红灯。

林志玲强调只是例行性健康检查

林志玲日前在活动结束后，便低调抵达台大医院的景福特别门诊。据指，门诊采全预约制、隐私度极高，挂号费从1500元新台币（约390港元）起跳，向来是不少名人健检或就医的首选。林志玲在门诊间待了约1.5小时，进行了心电图检查，其后，在助手与医护人员陪同下离开，前往诊疗区打针与抽血，并再转战台大儿童医院做乳房及超音波检查，直到下午5点才离开。林志玲在医院留足3小时，不免让外界猜测她的健康状况；对此，她的经纪人急回应，强调这只是例行性健康检查，谢谢大家的关心，望外界不用过度担忧。

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