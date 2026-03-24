云浩影自爆餐厅唱歌冇人理 反省未够红要更努力 赞粉丝乖未遇过陈慧琳遭狂迷冲击风险

云浩影（Cloud）今日到昂坪出席活动，期间更与粉丝一起整三文治，Cloud指平常在家中整时会更丰富加cream、糖和火腿，但因很肥腻，所以只会在非常想食的时候才整，提到她音乐监制男友T-Ma（马敬恒）也善于落厨，问到平常是否有跟男友学两招？她指平时少煮食，要食的时候通常叫外卖，因为比较快捷。

Cloud想出外唱歌

将在下月出新碟的Cloud被问到是否也打算开骚？她指要等公司安排，但自己想尝试离开香港开骚，因未试过去来其他地方唱歌：「离开香港可能去下啲加拿大、澳洲、日本、马来西亚或台湾都可以，我想接触多啲唔同观众，学习下临场反应。因为每个地方嘅观众，佢哋个反应都有唔同。可能香港粉丝就好热情，如果我去一个陌生嘅地方，我想睇下大家有咩反应。」问到她执生能力，Cloud指还OK，也想知道若在唱歌时大家没反应是否会感到难受，又坦言未入行前或刚出道时，试过去餐厅唱歌，但大家只顾住食饭没有听，当刻也有点心酸，而现在有时也会有类似的情况，笑指因为自己不够红，所以要更努力。

五月天突然取消头场骚未受影响

另外，提到五月天开骚，因突然取消了今日举行的首场惹粉丝不满，Cloud指有相约朋友去看，但因不是今天所以没影响，自己也不清楚发生什么事。对于陈慧琳近日在内地出席活动后，遭男狂迷冲入升降机要求合照，Cloud则指自己的粉丝也颇听话，故没遇过类似的情况。

