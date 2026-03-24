林芊莹跳唱全新英文歌掀高潮 连续两年登EASL决赛表演嘉宾

东南亚最瞩目篮球盛事2025-26赛季EASL东亚超级联赛决赛日于3月22日在澳门新濠天地隆重举行。当日有多个国家及地区电视台及媒体共同直播，包括: 中国、日本、泰国，印尼、越南、台湾、澳门、香港等，绝对是东南亚的体坛大事。香港歌手Irene林芊莹连续两年成为该体坛盛事的中场表演嘉宾，Irene在决赛日与舞蹈员又唱又跳并为现场球迷带来全新跳唱英文歌曲《FEARLESS》，为决赛日掀起另一高潮。

Irene称2026年为重大突破

提到连续两年成为该项体坛成事盛事决赛日的表演嘉宾，Irene表示：「我觉得很荣幸可以参与，而且仲可以第一次现场演绎刚推出的跳唱歌所以格外兴奋，今次绝对是2026年的一个重大突破，加上来到这个熟悉的场馆，令我表现时更加有信心。」

Irene寄语无惧面对一切

是次活动中，Irene唱出跳唱新歌《FEARLESS》，这首歌曲也是她首支全英文歌曲，提到为何会推出英文歌，她兴奋地说：「其实我一直都好希望可以推出一首全英文的歌曲，因为我觉得唱英文歌可以令大家看到我不同面向，今次更是跳唱，希望可以为歌迷带来惊喜及新鲜感，适逢参与亚洲大型体坛盛事，好开心这首新歌可以大派用场。近年香港都掀起一鼓运动热潮，希望多些人可以边做运动边听到我的声音。」她续说：「《FEARLESS》的讯息是希望大家相信自己，面对挑战不要害怕，遇到困难应该勇于面对，自己才会更加强大，所以希望大家听了这首歌后可以无惧面对一切。」

