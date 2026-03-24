《爱回家》女星透视装挑战性感底线 委屈留言：总是被伤害的我 忽然惹割双眼皮疑云？

28岁的2021年落选港姐梁允瑜（Chloe），因参选期间爆粗闹男友，被封为「粗口港姐」。梁允瑜近日再次成为网民焦点，在其社交平台上载一辑性感照片，大胆程度令人咋舌，而梁允瑜另一张照片表示脸上受伤，引起网民关注。

梁允瑜完美展现骄人上围

从照片所见，梁允瑜身穿白色吊带喱士长裙，设计极尽性感，吊带裙上半身以超深V剪裁，仅以少量荷叶边点缀胸前，完美展现出其骄人上围。裙身采用全透视的喱士布料，内里的白色打底若隐若现，一双修长美腿在薄纱下，将梁允瑜凹凸有致的S形线条表露无遗，尺度相当大胆。

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此外，梁允瑜近日在IG限时动态的自拍照，同样掀起讨论。头戴棒球帽的梁允瑜，一脸委屈地写道：「总是被伤害的我，右眼几时好」。照片中见到梁允瑜右眼眼皮位置同上胶布，有网民认为不太寻常，猜测是否刚割完双眼皮，仍在康复期。

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梁允瑜拍《爱．回家》入屋

梁允瑜港姐20强止步后加入TVB，在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演性感人事部职员「Mocha」，获得关注。梁允瑜之后获安排拍摄多部剧集，当中不乏性感演出，去年在剧集《黑色月光》中，梁允瑜床战马志威成为亮点之一，更被网民封为「御用邪花」。

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