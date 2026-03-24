Celine Dion歌曲广告攻占巴黎街头 复出在即备战大型个唱

凭《铁达尼号》主题曲《My Heart Will Go On》红爆全球的加拿大天后莎莲迪安（Celine Dion），原本计划于2020年举行《Courage World Tour》世界巡唱，却因疫情影响延期。2022年，她公开罹患罕见病僵硬人症候群，病征包括肌肉僵硬与痉挛，严重影响走路与发声能力，其演艺工作更全面停摆。直至2024年，她为巴黎奥运开幕式惊喜献唱复出。

Celine Dion欲言又止

近日巴黎街头出现多达250张写有莎莲歌曲的广告横额，印有她的经典作品《Pour que tu m’aimes encore》、《The Power of Love》等，引发歌迷热烈讨论，外界确信她复出在即。外媒指她正积极筹备于巴黎举办大型演唱会，正式复出乐坛。莎莲预计于今年秋天起，在巴黎地标场馆Paris La Défense Arena展开大型演出。该场馆可容纳约40,000人，美国天后Taylor Swift、滚石乐队（The Rolling Stones）等国际巨星都曾在该场地开骚。她将在9月至10月期间，以每周两场的密集频率开唱，规模之大，似乎暗示莎莲已全面康复、强势复出。今日，她又公开多张在巴黎的照片，并以法文写上：「我不知道怎样告诉你们。」