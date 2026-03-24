「金牌媒人」林盛斌惨成医生太太公敌 人妻出招防老公被「睇中」 曾撮合胡定欣、朱慧敏嫁医生

46岁的林盛斌（Bob）在娱乐圈中人缘甚广，曾因撮合张秀文、朱慧敏、胡定欣等女星觅得如意郎君，被视为娱乐圈「金牌媒人」。但近日林盛斌见到潜力「笋盘」时，询问医生：「你系咪单身？」遭到打击，意外成为医生界人妻公敌。

林盛斌做媒人本能反应

林盛斌昨晚（23日）在IG上分享趣事，他表示为YouTube频道《Dr Bob》进行拍摄时，见到其中一位医生英俊潇洒，作为「媒人Bob」的本能反应，便是直接询问对方：「你系咪单身？」没想到医生爽快回答：「我结咗婚㗎啦！」

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林盛斌原本想终结话题，没料到被医生接下来的一番话而受打击，医生解释因太太特别叮嘱「宣示主权」：「我老婆叫我一定要带（戴）呢只结婚戒指。」林盛斌好奇下追问原因，获医生告知：「因为佢知道我今日会见到你！」令林盛斌无奈表示：「我谂好多医生老婆，都好惊我。」

林盛斌专拣专业人士

对于被医生太太有所「防备」，林盛斌并不冤枉，因其媒人伟绩的成功例子。早年为风水师陈定帮与油画导师兼模特儿杨锰霏牵红线后，近年介绍前港姐张秀文（Sammi）认识金融才俊王大权（Billy），朱慧敏与心脏科医生陈良贵（Jason）亦是由他撮合，去年胡定欣嫁外科医生陈健华（Akin）也是林盛斌做媒人。林盛斌最近积极助「甩拖」的陈庭欣揾另一半，更带对方拜狐仙求姻缘。

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