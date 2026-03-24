42岁落选港姐关伊彤亲证离婚结束14年婚姻 被嘲「乜水」霸气反击：唔知就唔使留言

2002年落选港姐关伊彤（Anita）于2011年在剧集《你们我们他们》宣传活动上，获台湾演员林绍奎求婚，成为一时佳话。二人结婚14年，关伊彤为林绍奎诞下两女一子，却在日前传出婚变，今日（24日）凌晨关伊彤在社交平台发文宣布已经离婚。

关伊彤表示自己很好

关伊彤今日凌晨在IG及threads上透露：「多谢近日各位传媒对我的关注和爱护，我可以公开话比（畀）大家听，我确实跟我先生已经离咗婚，不过我地（哋）仍然是一世的亲人，我地（哋）依然会好爱我地（哋）嘅小朋友，多谢各位的关心。」关伊彤还在帖文下补充现时心情，表示自己很好：「I am so so so good, no worry」。

相关阅读：前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力

关伊彤离婚消息曝光后，有网民在threads下表示不认识关伊彤：「Who？」、「你乜水？」却遭到关伊彤反击：「唔知就唔洗（使）留言，多谢」，关伊彤又再爆Seed写道：「其实你唔知我系边个，咪唔好睇啰，又要睇又要问边个，咁好奇，自己去揾下啰，个平台系我，嘅，唔钟意咪block或skip啰，多谢晒，唔知就咪留言喺我度，我同你又唔系friend」。

关伊彤与网民爆冲突

不少网民对关伊彤的反应感到惊讶：「Threads系公海，留意返」、「呢到唔系ig，你咁串XX，好快炎上」，亦有网民嘲讽留言：「唔会炎上啦，都冇人识佢」、「成世人最岀名系呢次」，但也有网民为关伊彤打气：「虽然不认识你，不过祝你生活愉快」。

关伊彤曾是「翡翠十二星」一员

42岁的关伊彤2002年报名香港小姐，成功晋身12强，落选后加入TVB，曾在2004年与黎诺懿、钟嘉欣、杨秀惠、崔建邦、胡诺言、司徒瑞祈等被力捧为「翡翠十二星」之一。关伊彤2012年转投王维基旗下的香港电视网络前，曾在剧集《学警雄心》、《一屋两家三姓人》、《恋爱自由式》、《下一站彩虹》演出。

相关阅读：贾晓晨亲解与樊少皇离婚之谜 睇戏爆喊剖白抑郁心声：曾怀疑应否放弃事业生B