巴西球星佐真奴妻女酒店遭保安辱骂 歌手Chappell Roan拍片道歉

效力巴西球队法林明高的巴西球星佐真奴（Jorginho Frello），昨日发文指家人在巴西圣保罗参加Lollapalooza音乐节期间，于酒店遭遇不快经历。其11岁继女Ada在酒店吃早餐时认出偶像Chappell Roan，路过对方餐桌时报以微笑，然后返回自己座位，全程未有开口打扰，亦没有提出任何要求。然而，一名身材健硕的保安却走到妻女餐桌前，对她们厉声斥责，指责小女孩的行为「不尊重」及「骚扰」，并威胁要向酒店方投诉。女儿被吓得嚎啕大哭，更表示不愿再参加第二日的音乐节。Ada正是佐真奴太太Catherine Harding与影星前夫祖迪罗（Jude Law）所生的女儿。

Chappell拍片致歉

今日事件再有新进展，Chappell特别拍片回应，表示对保安辱骂母女一事并不知情，自己当时亦不知道有母女经过其餐桌旁，因此未有觉得受到打扰。对于保安的行为，她向佐真奴妻女道歉，认为保安下意识认定所有人的行为都不怀好意是不对的，并强调自己没有憎恨小孩。

Catherine斥保安言语非常侮辱

Catherine亦拍片回应，虽然Chappell称保安并非她的人，但Catherine肯定该保安与她随行，认为名人都有责任监管工作人员的行为。Catherine指保安的言语非常侮辱，直言对方批评女儿「缺乏教养」的说法不可接受。她强调自己与女儿都是付费享用酒店服务的客人，有权在餐厅自由走动，而女儿并未作出任何骚扰Chappell的行为。她希望对方能从事件中学习，并表示不会再就此事件作出回应。

