钟慧慧喜见黑胶复兴带动实体唱片热潮 第三届香港唱片店日4.18回归

成立44年的香港唱片商会日前举行春茗，邀请中央政府驻香港联络办公室二级巡视员何德军先生、立法会议员邵家辉先生BBS JP、知识产权署署长黄福来先生JP，联同面一众业界协会会长、唱片公司及实体唱片店负责人聚首一堂，分享马年大计与业界最新动态。

钟慧慧坚持串流无法取代实体体验

会长钟慧慧（Mimi Chung）致词时表示：「过去数年黑胶唱片销量不断上升，令人鼓舞，而且有越来越多乐迷重新投入黑胶唱片的怀抱，他们也同时享受逛唱片店、慢慢挑选音乐产品的乐趣。这种如『寻宝』般的体验和收藏的仪式感，是串流平台无法取代的。」今年初Mimi更前往加拿大考察交流，并接受当地电视台及电台访问，推广「香港唱片店日」。

唱片店日口号「守护指尖触及的温度」

Mimi续说：「香港唱片商会成立至今第44个年头，在串流音乐普及的时代，商会透过举办连续两届的《香港唱片店日》等不同形式的活动，成功为实体唱片注入新动力，体现了商会和业界『团结一心，传承音乐』的使命。《第三届香港唱片店日》已定于4月18日（星期六）举行，这天是香港唱片店及全世界唱片店生日的大日子，在此希望大家届时能走进全港各区唱片店，透过发掘和购买实体唱片及其他产品的过程，亲身感受这个一年一度的活动所带来的魅力。今年的节日口号是『418 与乐迷共同守护指尖触及的温度！』」

唱片公司授权珍贵母带供乐迷消费换购

Mimi还表示，《第三届唱片店日》继续得到多家唱片公司支持，推出限定产品配合活动，他们更会赞助及授权珍贵母带给唱片商会，让商会推出《第三届香港唱片店日》独一无二的专属纪念精选唱片，并于4月18日节日当日供乐迷消费换购，详情将于纪念唱片曲目确定后透过官方渠道公布。

欧信希和业界交流

唱片商会亦邀请了香港电台第二台李志刚、商业一台余宜发、新城知讯台欧阳德勋，联同广东电台音乐之声欧信希，一同在春茗台上分享昔日逛唱片店的乐趣。四位电台主持人你一言、我一语，为现场年轻一辈上了宝贵的一课，让大家理解须共同守护属于我们的实体音乐文化，使每一位乐迷能够继续享受实体音乐的专属独特体验。