龙婷霸气回应澳门个唱贵价门票争议 ：你觉得OK咪嚟玩吓啰！

龙婷将于5月底在澳门银河举行《旅程》巡回音乐会。她表示巡演去年已展开，曾到访澳洲、清远及广州等地，而今次澳门站希望带来不一样的感觉。她坦言每次演出都会遇上不同情况，但对她而言并非压力，而是突破，希望让观众看到新元素。今次她特别准备了跳舞环节：「我想做一 part 80年代嘅disco快歌，我以前未做过呢方面，都系唱邓丽君、王菲嘅金曲。今次因为场地可以起身，仲有个小饮品吧枱，我觉得大家可以有另一种感觉。」

龙婷型格舞姿毋须卖弄性感

龙婷透露自己其实「跳得」，因以往学过民族舞及现代舞，但今次不会为歌曲特别排舞，到时随节奏摆动身体便可，不过亦会设计配合歌曲的甫士。被问到舞衣会否性感？她直言：「我唔会，我唔玩呢样嘢，我唔使特登去性感，因为我会唔自在、唔自然。跳舞都分好多种，我觉得我系型。」提到她曾于综艺节目中穿泳装玩水上游戏，被问到会否尝试转换形象？她表示有机会也不会拒绝去玩或尝试未做过的事，会用心学习，而她的性感底线是电视能播出就可以。

《声秀》甄敏芳任嘉宾

龙婷透露澳门站嘉宾将请来《声秀》的Jenny甄敏芳，因听过对方唱王菲的歌，希望届时能一起合唱王菲经典金曲，闲时也可请对方带路品尝地道美食。提到罗启豪与谭辉智的红馆骚门票售价被网民指为「天王价」，她表示没有留意，即使有人问她也是「他们的问题，不关自己事」。至于她自己的门票最贵亦过千元，被问到会否担心被网民批评？龙婷回应：「价钱系主办定，又唔系我嘅问题，你觉得OK咪嚟玩吓啰。」

龙婷否认公司重男轻女

被问到何时轮到自己开红馆骚？龙婷笑言：「有机会一定去，𦧲饭应，每个歌手都想去红馆。我暂时未去到，但系我觉得我喺啲场唱吓唱吓，加加埋埋都几好嘅。」对于外界指公司重男轻女，她坦言没有这感觉，又指「中1生」已获得不少资源，推动他们走了很长时间，到现在第四年，累积了许多经验，现时自己也有不少工作机会。她透露近年抖音开放在香港做直播，所以她亦增加了直播次数，借此宣传自己及创造更多机会。

