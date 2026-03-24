TVB旅游达人梁芷珮手臂布满粒粒红肿痕痒 穿性感泳衣展示恐怖「战绩」为节目牺牲白滑皮肤

43岁的「旅游达人」梁芷珮，凭借其阳光健康的形象，深受观众喜爱，她主持的《潮什么》系列旅游节目，带领观众以独特视角探索世界，叫好又叫座。梁芷珮经常与丈夫黎卓颖，周游列国，上山下海，网民羡慕他们孖住去旅行吸金，近日梁芷珮分享自己身上的「战绩」，先是手臂上红肿一片，长满粒粒，原来是在亚马逊雨林内被毒蚊叮上，之后她又展示性感泳衣，身上又有大片晒伤的痕迹，肿痛甩皮，网民纷纷表示睇见都觉得痛。

梁芷珮亚马逊森林毒蚊围攻

近日梁芷珮分享自己和丈夫到亚马逊雨林拍摄情况，穿上小背心、长裤及水鞋，一身探险家装备，显得相当专业。在其中一张照片中，她更在脸颊两旁涂上橙红色的颜料，入乡随俗，体验当地原住民的文化，全程笑容满面，表现得非常享受和投入。然而，这次亚马逊之旅并非只有欢乐，梁芷珮为此付出了「血的代价」，她在IG分享了在酒店房间的自拍照，相中的她掀起手臂，向镜头展示腋下及手臂内侧位置，只见皮肤上布满了多处一点点的红印，明显是在森林中被蚊虫「围攻」后的「战绩」，看起来又痕又痒。

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梁芷珮性感泳衣下晒到甩皮

梁芷珮完成了亚马逊的艰苦拍摄后，转到海边享受阳光与海滩，并向粉丝大派福利。她换上性感的泳衣，在镜头前大摆甫士，尽显美好身段。不过，在阳光笑脸的背后，却是另一种「伤痛」。从相片可见，梁芷珮的皮肤因抵受不住猛烈的阳光，腹部和背部都出现了严重的晒伤，变得通红一片，与泳衣遮盖的白皙皮肤形成强烈的「两截色」对比，更惨的是晒伤过后，她的手臂出现大面积的甩皮情况，对于爱美的女士，无疑是颇为沉重的打击。

梁芷珮长子赴丹麦升学

梁芷珮与老公黎卓颖结婚22年，依然恩爱如昔，是圈中的模范夫妻。两人育有两子一女，长子Brendan曾于国际文凭大学预科课程（IBDP）中考获34分，获加拿大多伦多大学取录，但最终选择入读心仪的香港大学新闻学学士课程。去年8月，他更远赴丹麦继续升学，早前便一家飞到外国探望囝囝，幸福温馨。

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梁芷珮大宅曝光