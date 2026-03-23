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魔音女团丨三届港姐冠军宋宛颖庄子璇倪乐琳齐入选 自组「C小队」声势浩大迎战

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-23 HKT
发布时间：20:15 2026-03-23 HKT

宋宛颖、庄子璇与倪乐琳三届港姐冠军齐齐入选做练习生，她们笑言有点名，16人中有12位是港姐出身，笑言女生的入行方式大多是港姐或艺员训练班，不代表港姐即是魔音，倪乐琳指港姐多上台表演的机会，有其他优秀的条件，亦有不少港姐唱歌很好听。谈到与倪乐琳双双大热的郭柏妍没入选，她指有点意外，但亦开心见俞可程以最高分入选。

宋宛颖指曾跳女团舞倪乐琳最可靠

谈到跳唱，庄子璇指当年才艺表演是跳唱，形容当时表演不堪入目，相信当晚能赢冠军，是靠其他方面搭救。问到16人当中劲敌？宋宛颖指不会视为敌人是战友，认为倪乐琳曾跳女团舞最可靠，倪乐琳也觉得宋宛颖自小学舞最有条件做女团，三位港姐冠军更自组「冠军党」，庄子璇笑言可以做小分队，「C小队，C for Champion！」她们表示虽然有经验，但亦期待3个星期的训练，可以增强唱歌跳舞的能力，宋宛颖希望掌握跳唱时的表情管理，庄子璇则表示正增进体能勤做运动，倪乐琳指唱歌方面较容易怯场，亦希望做好表情管理。

 

李尹嫣自信声音有魔力才入选

至于王汛文与李尹嫣同样入选，李尹嫣否认是魔音，相信是有进步空间和声音有魔力才入选，有信心在节目中展现全面的学习能力。而王汛文则指很开心能入选，因大学后能与一班女生齐齐努力，已是港姐比赛时，很开心有机会再感受一次。李尹嫣指自己平常爱在睡房练歌，觉得在睡房唱得最好，希望受训后能在不同舞台也唱得好。而王汛文则希望透过训练掌握表演力，谈到「冠军党」声势劲，同样身为「友谊小姐」的二人，笑言会以和平及友谊将16位化为一个团体。

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