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足球女将2｜郭思Kathy靠踢波冲破心理障碍 Rose Ｍa与Vian拍真人骚受病患困扰｜专访

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-23 HKT
发布时间：22:15 2026-03-23 HKT

郭思（Suey）、Kathy（王颂茵）与Rose Ma（马俊怡）再次参加真人Show《足球女将2》，有人为了填补遗憾；有人为要测试一下自己为兴趣可以去到几尽；有人望借体育精神去改变自我个性，顺便减肥，最紧要又Fit又靓。撰文、摄影︰钟舜英

Kathy足球场上戒迷茫

郭思参加《足球女将2》的主因，是上一辑带着遗憾完成节目，是故揾机会弥补；Kathy上季自认迷茫，本季目标明确，不再自我质疑，「不要再受旁人目光影响！看看自己可以去到几尽几远！上次受伤，这次终于可以解放双脚享受足球，可说是大跃进！」Rose开心遇到一班志同道合的队友，向目标进发，透过良性竞争令她变得主动、大胆。Rose笑称︰「还能顺便减肥！操练课程十分密集，我遇上压力便吃不下东西，《足球女将2》就像减肥营，而且观众又能在电视萤幕前看到我，我真是赢到尽！」

左起︰郭思、Vian、Rose与Kathy要组足球队比赛。
左起︰郭思、Vian、Rose与Kathy要组足球队比赛。
Kathy靠踢波冲破心理障碍！
Kathy靠踢波冲破心理障碍！
Rose Ｍa拍摄真人骚受病患困扰。
Rose Ｍa拍摄真人骚受病患困扰。
Rose Ｍa寓工作于减肥。
Rose Ｍa寓工作于减肥。

Vian新加盟零默契

新加盟的Vian（连家颖）有个运动梦，她自细接触短跑，代表港队在体院受训时遇上严重膝伤，有两、三年跑不到步，连行楼梯也有困难。Kathy大赞Vian爆发力强︰「在球场上没有人可以追到Vian！」惟Vian透露几个月的拍摄过程，像再次经历田径生涯，一开始时非常兴奋，发生了意外后，心情就跌落谷底，「这次旅程叫有惊无险啦！」

Vian是《足球女将2》新队员。
Vian是《足球女将2》新队员。
Vian是运动健将，爆发力强！
Vian是运动健将，爆发力强！
Kathy（中）同Vian（右）日夜练波，做咗好朋友。
Kathy（中）同Vian（右）日夜练波，做咗好朋友。

Kathy参加真人骚挑战极限

郭思在第2季的惨痛经历不是身体上，而是未能冲破心理难关。本季的球员，有一半以上是新面孔，她明言合作有困难，「第一季时，我们用了许多时间去夹，建立默契，这次要重新适应，开头我融入不到球队，不知道怎样配合……真的没有想过情绪会崩溃！」Rose Ma还是老模样，就是常常病倒，「第一季时，我患上感冒传染大家，这次就皮肤出现严重敏感！双脚又对球场胶粒敏感，双眼发炎狂流眼水，要戴着太阳眼镜去练波！」果然极度浮夸！

郭思参加真人骚挑战自己的极限。
郭思参加真人骚挑战自己的极限。
短发的郭思予人清爽之感。
短发的郭思予人清爽之感。
郭思在《足球女将2》要同新成员建立默契。
郭思在《足球女将2》要同新成员建立默契。
Kathy不再受伤患困扰，终可享受足球乐趣。
Kathy不再受伤患困扰，终可享受足球乐趣。

郭思（Suey）化妆︰Manmanflm／发型︰Zap Tang／服装︰@kapok #kapok @futureclassicsofficial

马俊怡（Rose Ma）化妆及发型︰Abbie @abb.makeup／形象︰Herman WH @hermanwongheng／服装︰Sandro、Maje @sandroparis @majeparis

连家颖（Vian）化妆︰Shuen Kong @kong.yan.shuen／发型︰Smile from Head Masters @Lamlings @headmastershk／外套Jacket: Sandro @sandroparis @purplepr／牛仔裤︰Sandro @sandroparis @purplepr／鞋︰Sandro @sandroparis @purplepr

王颂茵（Kathy）服装︰TRIANGULO

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