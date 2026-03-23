古天乐遇黑粉狙击？疑遭镭射笔追住照射双眼 曾透露视网膜穿窿须做手术长期戴黑超护眼

近日古天乐出席《香港电影导演会年度颁奖典礼》，却发生了疑似镭射笔袭击事件，而古天乐更是身受其害。网民在Threads分享的影片可见，当古天乐在抵达会场时，竟遭到不明人士以高强度绿色镭射笔直射眼睛，由于古天乐曾透露自己右眼视网膜穿窿，要进行修补视网膜手术，并且长期戴墨镜保护眼睛，现在被镭射笔直接射中双眼，粉丝除了表示震怒，亦担心古天乐眼睛状况。

古天乐下车即被镭射笔追击

古天乐受到镭射笔滋扰，事发于颁奖礼场外，当古天乐的七人车抵达后，正当他准备下车时，一道刺眼的绿色光束突然从人群中射出，并持续追踪其眼部。面对突如其来的强光，古天乐明显受到骚扰，跟粉丝打招呼后，马上匆匆进入会场，但仍清楚见到绿光一直追著古天乐，动机成谜。

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古天乐粉丝震怒呼吁报警

事件一直在网上发酵，古天乐粉丝无不感到震惊与愤怒，有网民观看影片后，愤怒地指出「黑粉」的恶意行为：「睇左几次见到粒绿色点系特登跟住daddy架㖞，有冇搞错。」、「痴X线」、「还好古生一直戴住墨镜」，网民强烈要求报警处理。

古天乐视网膜穿窿有飞蚊症

去年古天乐分享长期戴上墨镜原因，他接受访问时透露：「只眼系有啲问题，右眼视网膜穿咗两个窿！所以而家飞蚊症得好紧要、好多黑线飞嚟飞去，戴住眼镜将环境变黑就冇咁严重。」古天乐曾透露要安排时间进行修补视网膜手术，但无端受到「黑粉」以镭射笔射眼，未知眼睛有否受到影响，但网民已纷纷表示心痛，戥偶像难受。

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