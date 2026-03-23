Jennie@BLACKPINK为ComplexCon压轴演出 容祖儿担任跳舞比赛评判趁机留低欣赏

韩国超人气女团BLACKPINK成员Jennie昨晚首度以个人身份来港为潮流盛事ComplexCon压轴演出，她在香港歌手卢慧敏（Amy Lo）、韩国歌手Crush、韩团ALLDAY PROJECT等人演出后登场。

Crush惊喜献唱《鬼怪》OST《Beautiful》

Jennie以露腰装及超短裤的性感造型示人，唱出《Mantra》、《Love Hangover》、《EXtraL》、《Handlebars》等作品，更首度献唱《Dracula Remix》，当她唱到大热作品《Like Jennie》时，全场fans陷入疯狂，她更唱足40分钟，绝无欺场。

至于饶舌歌手Crush，亦惊喜唱出《鬼怪》OST《Beautiful》。「怪物新人」ALLDAY PROJECT就演绎了《ONE MORE TIME》、《WICKED》等歌曲，成员Tarzzan在庆功派对，更在前辈Jay Park及MC Jin等人面前大晒Rap功。

容祖儿开心集邮

昨日，容祖儿则在ComplexCon担任跳舞比赛的评判，她之后亦留低欣赏Jennie的演出。祖儿又分享了与香港著名插画家龙家升、笑匠欧阳万成、台星杨祐宁与太太王咏颖的合照。上周六，ComplexCon则有美国新星Yeat、韩星Jay Park及其制作的男团LNGSHOT等人演出。昨日，Jay Park与LNGSHOT出席品牌活动外，又与MC Jin、美国歌手Lupe Fiasco等斗Rap。