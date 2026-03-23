导演会颁奖礼2026｜张继聪经一事长一智帮人会谨慎 惠英红特意请假回港撑场

晚上（22日）举行的「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」，星光熠熠，张继聪、谢安琪、惠英红等一起到场，张继聪透露正努力准备演唱会，指家人是次不会上台表演，在台下支持，儿子在澳洲读书不会回港。

谢安琪爆儿子日越洋Call

谢安琪称儿子乖，每日都会打电话回来，没有因为距离影响感情，又十分开心他在当地认识了新朋友。对于早前有患病中学老师在网上呼吁众筹医药费，张继聪也有转发帮忙，但该名老师后来被揭发生活富贵，被质疑利用大众同情心，张继聪对此表示过去的事不再回应。问他日后帮助别人时可会更小心？他指经一事长一智。

惠英红支援新晋导演

近日在珠海拍戏的惠英红特意请假回港出席，称要支持导演会活动，第二天早上就要返回珠海继续拍摄，透露正拍摄一部内地电影，是一位新导演的作品，指自己每年都会与一位新导演合作；同时有感新导演资源不多，遇到合适的人都会想帮忙。问她是否想做导演？她表示30多年前试过做副导演，觉得太辛苦，形容自己表演欲强，不适合做幕后，明言做演员赚得更多。而是晚出席奖典礼的还有梁家辉、蔡卓妍、郑保瑞、舒淇、吴君如、陈可辛、卫诗雅、李佳芯、关锦鹏、蔡思贝、黄又南、黄浩然、陈国邦、袁澧林、林家熙、朱鉴然、廖子妤、杜德伟、余香凝、余洁滢、伍允龙、林千渟、陈颖欣等。