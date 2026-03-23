导演会颁奖礼2026｜AK怕尴尬无请父母睇新片首映 杨乐文角逐剧帝零信心

杨乐文（Lokman）与谈善言担任「导演会颁奖礼」司仪，杨乐文笑称攞正牌在台上向监制、导演「搲捞」，与他一同到来的江𤒹生（AK）表示稍后要工作，会在离开前把握机会「搲捞」。见杨乐文穿鼻环到场，他指是第二次穿环，皆因之前MIRROR到外地巡唱半年，「未有佩戴而埋咗口，要再穿一次。鼻环可以除，唔会影响工作。」

AK、ANSONBEAN《我们不是什么》将上映

江𤒹生透露看过杨乐文穿环的影片，「Feel到好痛，我顶唔顺，唔会试。」他们称，在纹身、穿环之前都会与公司沟通，江𤒹生笑指公司叫他纹身不要纹手腕位置。他们日前欣赏MIRROR队友邱傲然（Tiger）的音乐会，赞其演出高水准，望Part 2音乐会也以顺顺利利。问到时可会担任嘉宾？他们表示等对方开口，「帮到就帮啦！」杨乐文凭舞台剧《我推的男子》提名《第34届香港舞台剧奖》「最佳男主角（喜剧／闹剧）」，他没有想过会有提名，感谢行业对其肯定、鼓励，明言对获奖无信心，「有提名就开心！」身边的江𤒹生即送上支持，表示对他很有信心；而AK、ANSONBEAN主演的小众爱恋电影《我们不是什么》快将上画，他说怕尴尬而没有邀请父母观看首映，最后决定预留换票证让他们旅行回港后观看。