导演会颁奖礼2026｜吴君如重临旧地忆被陈可辛Flirt 靠雀局联谊︰Edan带我入音乐界

性感现身「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」的吴君如形容，是晚活动场地是她与陈可辛相识的地方，回忆1993年在导演会上担任司仪，当时陈可辛是表演嘉宾，指陈可辛说过当晚看到她，只想到一个「靓」字，向她「抄牌」攞电话后，再同其他导演宵夜聚会。

梁业@ERROR牌艺高超

吴君如早前与佘诗曼、吕爵安（Edan）、梁业（肥仔）、柳应廷（Jer）和李骏杰（Jeremy）打牌，吴君如透露妈妈和佘妈妈经常约打牌，常与佘诗曼碰面，「咁不如我哋都打。」同吕爵安等人就因为拍电影而认识，只不过大家各有各忙好难「齐脚」，「大约一年打三次啦！」又说经常闹肥仔，指他规则多多，「一嚟就百番，边有咁多钱输畀仍？但我哋打好细，几百番都系几百蚊。几代人一齐打麻雀，系与时并重。」笑言要靠吕爵安等歌手带她加入音乐界。