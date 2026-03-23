导演会颁奖礼2026｜郑秀文好拍档黄子华缺席感空虚 对陈慧琳遭遇感同身受 忆公开活动衣服被拉扯

郑秀文、吴君如、惠英红、杨乐文、江𤒹生、张继聪、谢安琪等昨晚（22日）出席导演会颁奖礼，郑秀文担任颁奖嘉宾，她与黄子华主演的电影《夜王》日前冲破亿元票房，郑秀文指非常高兴有好成绩，可惜电影的核心灵魂人物黄子华未有到场，「我好空虚，今晚只感到30分。」

黄子华启德搞栋笃笑？

黄子华曾经承诺《夜王》有过亿票房，就为郑秀文7月月启德演唱会担任嘉宾，表演劲歌热舞，她也希望对方能上台，「最好唱歌跳舞加栋笃笑！」明言不怕被抢风头。郑秀文计划演唱会前推出专辑，望音乐方面也取得佳绩，称不会因为演唱会节食而缺席电影庆功宴，指庆功宴不是在乎「食」，而是在乎「聚」。提到陈慧琳日前在内地出席活动时，遇狂迷意图冲入升降机求合照，郑秀文表示会视乎对方有无恶意，如果不是太过火的行为都愿意合照，又说遇过最疯狂的事情是在人群中，衣服被扯来扯去，她明白保安保护她，是职责，同时也担心粉丝会受伤，最好双方都克制、小心一点。