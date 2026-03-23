65岁吴廷烨患病暴瘦中气差 憔悴卧床身形似「人干」颈部凸青筋 拍片曝光最新病况

65岁的影帝梁朝伟好友吴廷烨自离开亚视集中在电影界发展，之后又到内地揾食，获不少演出机会。但吴廷烨近年大量减产，2023年电影《命案》后，去年只有一部网络电影电影《工厂蛇患》推出。吴廷烨近日在社交平台自爆身体不适，令人担忧。

吴廷烨有气冇力

吴廷烨日前在抖音分享影片，见到他疑在酒店，有气冇力躺在床上，透露前一晚怀疑食错嘢，导致肠胃炎肚疴，瘦了不少。影片中的吴廷烨与以往一样脸颊凹陷，加上肠胃炎显得憔悴。

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吴廷烨相隔三日后再拍片，虽然情况有所好转，但说话是仍然中气不足，吴廷烨表示：「我已经吃了3天小米粥、馒头、白粥和肠粉，肠胃炎嘛，瘦了很多，好像减肥一样，那么瘦还要减肥。」

吴廷烨疑水土不服

吴廷烨病愈后再拍片，说话仍欠中气，他透露已返香港并叹下午茶，到老字号西餐厅开餐，吴廷烨戴上黑色Cap帽，却现身颈部凸起青筋。不少网民留言关心：「注意身体」、「水土不服，不时要加强锻炼增强体质」、「你好起来了，你真的不能再瘦了」、「确实老了」等。

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