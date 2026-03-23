导演会颁奖礼2026｜梁家辉抱孙乐做家佣执头执尾 廖子妤自认票房福将

「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」颁发10个奖项，梁家辉凭《捕风追影》赢「最佳男主角」奖，廖子妤凭《像我这样的爱情》夺「最佳女主角」殊荣。梁家辉、廖子妤受访，梁家辉称好多年无出席导演会活动，是晚志在参与，见到许多后起之秀，非常开心，自己就从没想过有奖攞。廖子妤表示从郑秀文手中接过奖项十分兴奋，与梁家辉一齐攞奖是「发梦也都冇谂过」。

梁家辉形容导演会奖项认受性高

廖子妤续指，在马来西亚时经常看香港电影，小时候看《绝世好Bra》学戴Bra，对香港充满幻想，来港工作后，努力不懈，非常开心得到各界的肯定、鼓励。问他们对下月举行的金像奖可有增添信心？廖子妤形容奖项非能力控制范围；梁家辉指对奖项没有想太多，「演员工作好忙，忙于思考如何演绎、呈现角色。」表示这个奖项比其他奖重要，皆因由导演会颁发，认受性高；同时形容自己不是《捕风追影》主角，「我不是主角，主角是成龙，但大家都当我是主角，《捕风追影》对我来讲是双丰收。」谈到梁家辉的两名女儿先后产子，他荣升公公，问可会忙于凑孙？他说：「我忙工作，我也是刚从北京回来，私人事不谈了，凑孙不关我的事，我是家佣。现在有两粒孙，我注重家居卫生，屋企乜嘢都多，我负责打理。（你钱最多？）钱多就不用出来跑，不是无，但不多。」他称赞廖子妤努力，「她未来还有许多人要多谢。」提议她像写日记一样，每日把要感谢的人写低，「因为站上颁奖台时一定会一片空白。」

谢君豪廖子妤《寒战1994》做兄妹

另外，《夜王》大收过亿票房，廖子妤在4部过亿港产片中占3部，与黄子华一样，她形容黄子华「担起票房」是车长，「我是组员，只是搭了亿元票房顺风车。」谈到她是福将，她笑言喜欢这名字，「帮我传开去！」谈到《寒战1994》，她透露演谢君豪妹妹，称二人在《夜王》有暧昧感情，「《寒战1994》做兄妹是经历了第二世！」