导演会颁奖礼2026｜郑保瑞回应《星岛头条》独家爆木村拓哉加盟「终章」︰唔好意思搞到人哋

《星岛头条》早前独家报道木村拓哉加盟《九龙城寨之终章》，惜合作最终告吹，《九龙城寨之围城》导演郑保瑞昨晚（22日）出席「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」时回应此事，表示感谢外界对《九龙城寨之终章》的关心，也对所有传闻中会参与演出的演员，表明不好意思，自觉「搞到人哋」。

吴彦祖打到七彩

郑保瑞说︰「其实不想刻意去回应，因为外界可以想像演出的人有很多，我不可能每次都就传言回应。今次大家都十分关注，就说几句。在我创作过程中，一定有很多想法，演员名单也有很多，想法、剧本会不断转换、修改。我想强调一点的是，吴彦祖的角色，由头到尾都是找他，不存在替代，是误会，有向他经理人表达不好意思，相信他会谅解， 非常开心他来参与电影。（有给他心理准备会打到七彩吗？）他应该都预计了，都要预先训练。（打得劲过《九龙城寨之围城》？）不敢这样说，尽力做。」《九龙城寨之围城》大收过亿票房，问拍续集压力更大？郑保瑞明言一开始以为无压力，「一部戏还一部戏。」就算不谈票房，在制作上一心想更进一步，「想好过上一次。」自感拍续集的确不如第一集般潇洒，「拍完《九龙城寨之围城》，当时以为无人看，超级无信心，谁知反应非常好，来到第二集没有潇洒心态，自觉是包袱，会尽量令自己不要多想。」