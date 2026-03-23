Marf 23岁开处女骚全场爆满自评75分 预告非最后一次 男友Locker低调到场：佢100分

邱彦筒（Marf@COLLAR）的首个个人演唱会《Marf Yau “Nights like this” Live 2026》在旺角举行，全场爆满，Marf的COLLAR姊妹Gao、Ivy So与Winka等获安排坐头排，全晚又跳又唱带动气氛。而MIRROR成员李骏杰（Jeremy）、师弟男团ZPOT亦有到场支持。

Marf欢迎莅临「生日会」

Marf以多个造型现身，共带给歌迷24首歌，唱过《海》后Marf开腔表示欢迎大家莅临「生日会」，她与团队都觉得有种生日会的感觉，又指到场的都是想更认识Marf的人，谈到演唱会主题「Nights like this」，她指是「这样的晚上」的感觉，又指与经理人思量「Night」是否有「s」，虽然不是Part2，但希望有更多个像这样的晚上。她又指这次演唱会有自己的任性，但亦一一实现：「（开骚）机会多的是，我才二十三，这次开骚也令我审视樽颈位，多谢在场各位见证我的第一次，但肯定不会最后一次，之后会做得更好、会适量的任性令大家骄傲。」

林家熙短片现身力撑

唱过《笑忘书》、方大同的《才二十三》后，台上播出Marf为演唱会准备的片段，见她落力练歌练舞，录音室的宠物猫亦相当抢镜，她透露是由COLLAR队长Gao为她剪接片段。Marf换上热裤造型跳唱《fOoL##》、《Girlfriend》，演出Rap风格新歌《Run Run Rock》，Marf在现场搜寻遵从银色Dresscode的现场观众，有人打扮成银色外星人、亦有身穿银色马甲的男歌迷被她邀上台互动，分别以即影即有合照并送上手工小礼物，演出最后以《Home Run》作结，并以Marf联手男友林家熙（Locker）整蛊KB的片段代替Encore。

Marf感谢歌迷做「勤力宝宝」抢票

Marf在骚后受访，她指前一晚彩排时已有首场演出的感觉，所以今晚上台时不紧张，但听到欢呼时心跳加快，要请团队帮她「把脉」定神，笑言只有一晚不够喉，又认为这次在旺角演出是好选择，因较迷你和近距离，问是否足够歌迷都入场？她希望是不够的，也知道这次歌迷要做「勤力宝宝」早起准备才能抢到票，也希望更快有「s」有更多演出。

Locker低调到场获封100分

谈到处女骚表现，Marf自评75分，自觉未够放松和有一些瑕疵，但也会学包容自己，希望有机会做到85、95分。问到男友Locker有何职责？她笑言没有，因男友最近太忙、忙于电影工作，而这晚有到场已是100分男友。至于一班好姊妹则严格遵守Dresscode：「我最近在群组潜水了，因为我觉得要专注准备，不这Sumling（李芯聆）昨晚有来看彩绯，有将片段放在群组，被姊妹投诉剧透！」Marf表示见到队友来看她演出，也想起一齐演出的时光，期待COLLAR再一次踏上舞台，她更特别多谢Gao，因她学剪片似成为COLLAR的小编，更为Ivy及Candy兼任了不少新歌宣传工作。