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ROVER打造不一样的摇滚《旗迹》 联乘太极ToNick野佬逆流合作Cover企划

影视圈
更新时间：23:45 2026-03-22 HKT
发布时间：23:45 2026-03-22 HKT

新生代乐队ROVER推出新歌《旗迹》，四子陈镇亨（亨仔）、王希晋（希晋）、卓金乐（Kim）及雷濠权（Jason）特别邀请四队风格各异的乐队合作Cover企划，打头阵有ToNick，紧接有野佬、逆流，压轴更请来殿堂级乐队太极，各自演绎不同版本的《旗迹》，展现Band Sound的多样魅力。今次Cover由ROVER亲自策划，Jason说：「我哋一路都好想同唔同嘅乐队合作，想藉住《旗迹》呢首新歌，揾一啲有代表性嘅乐队，集合唔同风格去玩。」当中逆流更是他从小听到大的乐队，Jason大赞他们的版本超级正，充满逆流风格，听得他们非常惊喜。

ROVER分享合作感受

ToNick的参与亦令ROVER成员希晋格外兴奋：「好多谢恒仔、晨曦、小龟，同埋啱啱飞返嚟嘅Ryan！之前团综合作过，但当时Ryan唔喺度，今次终于齐人一齐玩呢首歌。」他更透露从ToNick身上感受到活力与能量，尤其欣赏主音恒仔的台风：「我都有偷师，睇咗佢哋之前演出嘅片段，好多谢ToNick同我哋玩！」Kim则分享与野佬合作的愉快点滴：「之前佢哋有教我哋好多夹Band嘅技巧同心得，希望可以同佢哋一齐玩落去，一齐夹Band落去！」亨仔则特别鸣谢太极：「多谢前辈们嚟同我哋玩呢场充满奇迹嘅冒险之旅！太极肯同我哋玩《旗迹》，真系超级开心，希望有机会可以一齐再喺台上夹Band！」能够获前辈亲自落场参与，对ROVER而言意义非凡。

ROVER演唱会全企位设计

此外，ROVER将于3月30日迎来首个演唱会，全企位设计让乐迷能够零距离感受Band Sound的震撼。距离演出尚余不足两星期，亨仔透露筹备工作已进入最后阶段：「差唔多搞掂晒，所有嘢都进入Rehearsal阶段，加油！加码爹！」Jason坦言每日都努力练歌，准备不同类型的作品：「有Band嘅歌，亦有Solo、合唱嘅歌，好多唔同嘅歌准备畀大家。」Kim更透露今次演唱会的编曲心思：「我哋会玩返晒所有自己嘅歌，仲有好多唔同前辈同乐队嘅歌，我哋重新编曲，Band sound同自己嘅歌都会有唔同编排，全部由我哋自己搞，虽然要花多啲时间，但绝对值得！」今次ROVER联乘太极、ToNick、野佬及逆流的《旗迹》Cover已在YouTube推出，而3月30日ROVER在新蒲岗Portal举行的演唱会门票亦已公开发售。

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