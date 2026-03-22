曹越做铁扇公主练到手瓜起𦟌 获黄剑文割爱首出国语歌 孙慧雪母子档上阵被囝囝爆忘词

音乐剧《西游记》于3月21日正式公演，孙慧雪及《中年好声音3》的曹越，先后演出女主角「铁扇公主」，孙悟空则由《全民造星》的黄进林（Michael）演出。今日（22日） 曹越在群星VIP场首演女一，获得一班《中声》的兄弟姊妹前来捧场，当中包括黄剑文、侯静伊、陈溢光，任永健，阮慧珊等到场支持。

曹越大赞孙慧雪善良又热情

曾在演艺学院修读戏剧的曹越，坦言多年没有演出舞台剧，被问到今次演出「铁扇公主」一角有否遇上困难？她表示因剧中要跟60位小朋友一起演出，幸好平时有做运动，才不会跑到上气不接下气。对于演出时经常要手执铁扇，笑言练到手瓜起𦟌：「好重㗎，每次排戏都好似做紧training咁，练手臂练手瓜，之前都有练到肌肉酸痛，而家老鼠仔都大咗。」提到有否向孙慧雪互相交流？她说：「我哋因为呢个剧认识，佢系一个好善良、热情嘅傻大姐，同我性格都好相似，因为佢系我师姐，所以都经常同佢取经。」她又透露于月底推出第一首国语歌《我不好》，由《中二》好友黄剑文包办曲词 :「呢首歌系佢20年前澳洲busking嘅时候写嘅，之前我哋一齐做嘢，佢俾我听，我好钟意，佢就畀咗我，我会用女仔嘅角度去诠释呢首歌。」

孙慧雪为演出睇足2日跌打

昨天演出「铁扇公主」的孙慧雪，与饰演「红孩儿」的8岁的大仔Riley母子档上阵，她笑言事前排练时，要手执大铁扇唱歌跳舞，彩排时不习惯导致手痛，结果看了两日跌打。到昨天正式演出，她笑言：「我寻日演出时，打到个发夹都飞咗出嚟。」孙慧雪亦自爆「虾碌」演出，指自己与牛魔王合唱时，其头发勾着牛魔王的牛角上，全程侧住头唱歌。对于自己表现，孙慧雪表示：「我寻日好开心，见到好多人喊，我同囝囝有一段合唱，剧情讲述我囝囝帮牛魔王挡了一刀，就嚟唔得，好多人都话好感动，我瞓觉都不断睇留条片，都忍唔住流眼泪。」但儿子Riley却爆妈咪忘记歌词，要偷看旁边的字幕提示，表示只给妈妈4分。