钟柔美回应被指态度差 承诺日后会注意言行 澄清与经理人为好朋友

钟柔美、张曦雯、陈滢、罗毓仪、马贯东、关礼杰、邵美琪、吴子冲、李海铜等今日（22日）到红磡为进入结局周的《卧底娇娃》宣传，钟柔美（Yumi）在上次宣传时被粉丝镜头捕捉到，被指态度差对工作人员不礼貌。谈到剧集即将完结，Yumi大呼不舍，指两年前拍这部剧集很紧张，是第一部正式剧集，自评表现10分只有5分，现在播出来与大家见面，所有评价都会接受。现场播出她的爆喊戏，她指很困难，当刻要喊出来只能想像自己很累，问上次宣传时是否很累致面露不悦表情？她表示没留意到画面，亦没有看新闻，但事件发生后身边人都有提点她，「之后我会好好学习，都会注意返我所有嘅言行。」

Yumi 乐意与粉丝影相和签名

至于被指对工作人员不礼貌，她称与经理人太好朋友，相识了多年，会注意往后在公开场合时的互动。Yumi表示每次在活动见到粉丝，都很乐意影相和签名，好开心每一次都见到大家。问到可有粉丝因上次互动反映不开心？她表示没有，每次见到粉丝反应都很热情，都感受到大家的开心。



